外國人赴華旅遊住店受限 中共官方回應被諷甩鍋 【新唐人北京時間2024年05月28日訊】外國人到中國旅遊住酒店常被酒店以「沒有涉外資質」拒絕。近日，有國外網友到中共官方網站留言反映，當局回復稱，酒店不得以「沒有涉外資質」為由拒絕境外人士，被網友嘲諷：「涉外酒店資質不是你們規定的嗎？」「甩鍋」。 5月24日，來自尼日利亞、英國、巴基斯坦等國的外國網民在「中國（中共）政府網」留言，稱他們來中國，一些酒店以「不具備涉外資格」「不知道如何將信息錄入系統」為由拒絕他們入住，尤其是小城市更是如此，造成諸多不便。 之後，中共公安部、商務部、國家移民局在官網回應稱，「正在與相關部門研究措施」，並稱，「旅館業不得以無涉外資質為由拒絕接待境外人員」。 針對此答覆，網友紛紛吐槽，「之前酒店們是吃飽了撐的，不讓外國人住？」「自己造成的還甩鍋給酒店」、「說那麼多廢話，直接取消『涉外酒店』認證就完了，你規定了哪些是涉外酒店，現在又賴酒店，真行啊」、「能接待客人你覺得他們會主動放棄嗎？涉外資質難道是他們自己編的？現在一紙通知說不能因為「涉外資質」拒絕外賓，那麼還叫什麼涉外資質呢」、 「酒店老闆都覺悟高怕間諜住進來」。 還有網友透露，「上次帶泰國朋友到中國旅遊，很多酒店不讓住，說是只有有涉外資質的酒店可以入住，當地有關部門會查，泰國人一臉懵」、「沒有明確規定誰敢接待，掙那二兩碎銀，還不夠一次罰的」、「酒店系統是與公安聯網的了，能否入住不是酒店說了算，政策是外國人入境24小時必須報備。」 。 也有網友貼出去年一些酒店因爲接待外國客人而受到警方的處罰。 5月27日，微信公眾號「旅界」發文《為什麼很多酒店不願意接待老外？》，文章介紹，中共官方的回應令「不少酒店人一臉懵圈」、因為這幾十年大家也一直默默遵從當地公安的規定，大多以「有無涉外經營資質」作為能否接待外賓的標準。 文章介紹，湖南酒店從業者A君擔心的是，若沒有涉外資質接待了外賓，到時候酒店不會被查處嗎？外賓需要去當地公安局領取涉外經營許可證，這幾乎是每家酒店開業前的常識。 安徽合肥的酒店加盟商B君則懷疑稱，如果酒店有沒有涉外資質都能接待外賓，那這個涉外資質還有什麼用。 另有河南的酒店經營者C君抱著虛心求教的態度詢問了當地派出所，得到的回答是，「還是老老實實接待咱們能接待的人」，如果擅自「那啥就停業整頓」. 文章介紹，據有據可查的規定，是1988年9月《中華人民共和國評定旅遊（涉外）飯店星級的規定》第7項，對旅遊（涉外）營業許可證曾做出如下規定：酒店必須有旅遊局頒發的（涉外）許可證，才可讓外籍人入住。 三月份，四川自貢市舉辦彩燈展，有網友在微博發帖稱，「我們今天出發去自貢看燈會，我眼明手快按住了我媽定酒店的手！我說仔細看看人家是不是涉外酒店，我媽問啥子涉外酒店，我說很多地方是不可以接待外國人的。我媽不相信，第一次閱讀酒店介紹，『僅接待大陸客人』。我也驚了，只曉得不接待外國人，沒想到很多酒店連港澳台也不得行」。 大陸網友評論說，「我們去港澳台都是出境」、「酒店接待新疆人都要去派出所備案呢」、「還有新疆西藏同胞也有限制」。 網友諷刺：「維穩穩出新高度」。 （記者李酈綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: