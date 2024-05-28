【人物真相】低調神祕 劉志強為何退休後落馬？ 【新唐人北京時間2024年05月28日訊】中共前司法部副部長劉志強落馬。其輕描淡寫的履歷之下，掩蓋著神祕的特工生涯和不為人知的過往。揭開其生涯的面紗，是中共犯罪重災區公安部、司法部的毫無正義與黑暗腐敗。 4月30日，前司法部副部長劉志強被中紀委監察部網站宣布「涉嫌嚴重違紀違法」正在接受審查和調查。在他之前，三位前司法部部長接連落馬。 劉志強是4月被查的中共部長級官員中的第三位。比起另二人——前司法部部長唐一軍和北京市副市長高朋，劉志強的個人信息不多，被查原因也十分不明。 人們關注的是，這個在公安部工作了28年的劉志強，他的落馬會牽涉哪些人和事呢？ 劉志強1963年7月生於山東鄄城，研究生學歷。1984年8月大學畢業後分到公安部，曾任公安部外事局局長、公安部國際合作局局長、國際刑警組織執委會委員等職。2012年6月，劉志強調任青海省副省長，省政府黨組成員，省公安廳廳長；2016年1月，調回北京，擔任司法部黨組成員、副部長。2023年6月，60歲的劉志強在被免去司法部副部長職務，公開原因是到了正常退休年齡。然而，在其退休不到一年，他卻被查了。 從任職時間看，劉志強曾與已經被判死緩的前司法部長傅政華共事過兩年，與新近被查的唐一軍也共事過兩年。 傅政華團伙已經都被判刑，如果劉志強與其有牽連恐怕不會等到現在。唐一軍被查如果事涉寧波和遼寧任職期間問題，那麼劉志強跟寧波和遼寧也沒有工作交集。 有人關注到，劉志強當年調往青海擔任省公安廳廳長，其前任廳長何挺已赴重慶市擔任副市長和公安局局長。2017年10月，何挺「因嚴重違紀」被雙開，其行政級別由副部級降為副處級非領導職務，提前辦理了退休。何挺的主要問題是他與時任重慶市委書記孫政才是政治同夥。孫政才原來被外界視為中共前黨魁胡錦濤「隔代指定」的接班人，他被認為有野心當總理或主席，觸動了習一尊的大忌。何挺落馬幾個月後，孫政才也落馬，最後孫被判無期徒刑。 何挺案已過去多年，劉志強與他也沒顯示交集。 此外，有媒體還提到劉志強在青海省政法系統的同事和下屬多人被查，包括曾擔任青海省公安廳副廳長的白世德、陸元慶和任三動，及曾任省公安廳交通警察總隊總隊長的王福海和副總隊長趙承敏等人。 猛一看，劉志強至少對這些下屬腐敗負有領導責任。但相關涉案人員的任職履歷顯示，大多都跟劉志強沒直接關聯。 陸元慶是何挺任廳長時的部下，任三動在劉志強上任不久就退休了，而白世德等人主要是在交警總隊時期貪汙受賄。這些案件都已經在2022年審結。劉志強並未受到波及。所以，劉志強的被查跟貪腐應該沒什麼關係。 劉志強任職青海時，青海省省長、省委書記是習近平的浙江心腹駱惠寧。當時的公安部部長是孟建柱，政法委書記是周永康，他們都是江派嫡系，中組部部長則是團派骨幹李源潮。 劉志強從公安部到地方任副省長，是中組部的任命，公安部無此權限。按照機關幹部的提拔規律，劉志強到青海任職只是一個過渡。一般幹部在過渡職務之後，會被提拔到新的地方。 在2012年習近平即將取代胡錦濤成為中共核心之前，團派與江派內鬥激烈，官員職務調動以及安排往往與官場洗牌的內鬥角力相關。兩派勢力都試圖在重要部門安插自己人。 劉志強調離了公安部，他原來在公安部國際合作局的事務由公安部副部長孟宏偉接手。之前，劉志強與孟宏偉在國際刑警工作上長期分工合作。 2016年劉志強被調回北京擔任司法部副部長，時任中組部長是趙樂際。2017年，趙樂際的政治競爭對手——陳希接管了中組部。陳是習近平最寵愛的幾位心腹之一。 2020年時任司法部長傅政華被免職後，陳希把學歷和專業能力不及劉志強的遼寧省長唐一軍調到北京接任。劉志強一直沒有得到晉升。