梅雨季穿搭風格推薦！實用簡約、英倫經典、前衛先鋒…下雨也不怕

近日午後突如其來的大雨是否讓你心煩意亂？無論是實用機能、經典防雨還是前衛時尚，選對適合自己的風格讓你在梅雨季也能保持從容優雅！ by Alfie Hsu- 2024/05/28 更新 DR 簡約便利 夏日梅雨季常會午後迎來暴雨，要如何在惡劣的天氣環境下也能從容移動，服裝的機能性就顯得相對重要，良好的防風、防水及透氣特性能為穿著者帶來舒適性。 而來自法國的 K-WAY 就是雨季機能風格的首選之一，極度輕盈且好收納的特質，讓品牌的標誌性 Pac-A-Mac 風衣深受歡迎，尤其在旅行是更是方便攜帶。簡約的線條與外觀搭配各式風格也不違和。 此次夏季系列以「大地彩盤」為靈感，將極簡線條融入設計，當煩人的雨季來臨時，從包包中取出穿上，輕鬆寫意。 英倫經典 除了簡約具實用性的款式，說道雨季，當然不能忘了擁有英國皇室認證的百年品牌 Barbour，有著可靠特質與良好商譽，內外兼具的特質也讓其標誌性的油布外套深受時裝精的心，除此之外，其經典的外型也能常在伸展台被設計師作為設計靈感。 其中經典的油布外套，經歷了時光的洗禮，有著耐穿防雨的特質，此次更推薦搭配全防水的橡膠雨鞋，讓你全身不怕雨淋，又能穿出時髦有型的英倫風格！ 先鋒外型