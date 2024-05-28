傳兩岸團客開放有好消息 觀光航空股勁揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北28日電）兩岸觀光交流議題受關注，商總理事長許舒博27日表示團客開放月底應有好消息，觀光、航空股聞訊今天大漲，多檔個股奔漲停。航空雙雄表示，視需求做滾動式調整；旅行社高層認為，不必擔心有過度依賴陸客的傾斜狀況。 兩岸觀光開放議題備受關注，商總理事長許舒博27日表示，兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要，預計月底會有團客開放的好消息，也盼政府在處理兩岸事務兼顧原則和彈性。 準海基會董事長鄭文燦表示，希望兩岸把和平、繁榮、民主當選項，總統賴清德就職演說其實是善意不變，和平、對話、交流都不變，需逐步醞釀條件，讓台灣觀光旅遊、兩岸教育交流，都能在賴總統就職宣誓底下開放，相信政府團隊會用心處理，也會傾聽政府意見，本週政院將展開產業對話溝通。 觀光股今天聞訊大漲，個股雨露均霑，一掃先前陰霾，夏都、寒舍、燦星旅、五福、寶得利收盤亮燈鎖漲停，鳳凰、六福漲幅逾7%，山富、易飛網等旅行社族群收盤漲約5%。 航空股華航大漲逾5%，長榮航漲2.84%，虎航收漲2.8%。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 針對兩岸航班規劃，長榮航指出，今年航線擴張主要放在北美和東南亞，目前兩岸航線載客率約60%至70%，會看需求做滾動式調整；華航指出，將持續關注旅運需求，依市場動態安排航班。 旅行社高層指出，這些年來，台灣觀光業者在陸客不斷下降的情況下彈性應變，並逐漸建立多國客源，甚至挺過艱困的疫情，已可證明「台灣觀光業者沒有陸客，也能好好生存，建立良好產業韌性」，不會有過度依賴陸客的傾斜狀況，不必過度擔憂。（編輯：張均懋）1130528