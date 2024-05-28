中國縣城文學成年輕人心靈寄託 加深刻板印象惹議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北28日電）以影像呈現在縣城裡的故事、景色，被稱為「縣城文學」的創作形式近期在中國爆紅，許多人欣羨縣城的緩慢生活。然而，藉由網路建構的縣城形象卻也被批評單一化，加強了蕭條、缺乏活力的刻板印象。 「縣城文學」並非是文學類別，而是綜合了影片、圖文、音樂等多種表達樣式的影像風格，影像所呈現的是縣城裡的景色，以及發生的故事。因此，在中國的網路社群中也有人將這樣的風格稱為「縣城美學」。 綜合南方都市報、澎湃新聞、鳳凰周刊，「縣城文學」爆紅的原因，其一是紓解了部分年輕人的都市焦慮，此外，藉由網路建構「理想居住地與心靈棲息地」，達到「精神返鄉」的效果。 現代的年輕人面對一二線城市的職場競爭、生活成本等各方面壓力，感到有些力不從心；同時，大城市的發展節奏和多元文化讓機會與挑戰並存，需要時間精力去找到屬於自己的位置，如果沒有很好的融入其中，便可能產生身份認同焦慮。 報導提到，對於在縣城出生、成長，現在在大城市工作的異鄉遊子而言，「縣城文學」是生命經驗的一環，也是喚起鄉愁的方式；對於沒有縣城生活經驗的都市人而言，縣城獨特的景色、人情與步調，讓他們「偷得浮生半日閒」，藉由網路上的各式創作，彷彿自己也到了縣城走走看看，然後得以在城市的快節奏中，喘一口氣。 然而隨著「縣城文學」受到關注，越多流量的湧入，爭議也連帶出現。 其中一種批評認為，這樣的創作形式強化縣城「落後」、「單調」與「蕭條」的刻板印象。對於許多現在正生活在縣城的人們來說，這是「藝術創作對真實生活的冒犯」。 批評者認為，所謂的「縣城文學」把很多核心的東西粗暴地總結為平面呆板的悲傷憂鬱，「縣城文學或縣城記錄，不過是東方主義文學的變種，藉此展示自己的青春，發洩無處安放的情緒故作呻吟，他們不瞭解縣城，更談不上尊重縣城。」 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 此外，也有人認為「縣城文學」記憶中的片段，結合古早的縣城元素以及相關作品，做出改良和創造，構建出一種存在想像之中而並不存在現實的美學風格。 然而也有另一種聲音認為，雖然「縣城文學」使縣城的樣貌被誤讀，但卻也促使許多人想要認識真實的縣城生活風貌，並前往縣城旅行。也有人因此發現，原來縣城並不如想像中建構出的樣貌，實際上縣城交通網路便利、連鎖商場林立，而且生機勃勃，生活多元。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1130528