布拉格國際書展 台作家謝子凡以「垃圾車」談挫折

（中央社記者劉郁葶布拉格27日專電）台灣作家謝子凡昨日在布拉格國際書展宣傳「我和我追逐的垃圾車」捷文版譯本，並分享自身創作歷程。謝子凡表示，垃圾隱喻人生的挫折，捷克人雖然不需要像台灣人追垃圾車，但可能會有相似的挫敗遭遇，情感是相通的。 一年一度的布拉格國際書展於5月23日到26日登場，謝子凡26日受邀出席宣傳她的散文集「我和我追逐的垃圾車」捷克文版譯本，以及分享創作的心路歷程。 謝子凡告訴中央社記者，當初收到作品要被譯成捷克文的消息時，感到相當驚訝。她說，以往出版社在選擇外譯的文體時，大多會選擇小說、詩歌或繪本，很少會選擇散文，實屬罕見而大膽。「散文在台灣是一種貼近作者個人經驗的文體」，很意外散文能跨出華文圈。 謝子凡散文集「我和我追逐的垃圾車」，描述作者從新竹搬到台北，初入職場的過程，以及後來搬到海外多個城市的經歷。謝子凡認為，散文的魅力在於反映個人經驗，相信捷克的讀者也能從這本書中，體會到從家鄉到大城市的奮鬥、掙扎、挫折與喜悅。 談到「垃圾車」時，謝子凡用手機播放台灣垃圾車的音樂〈給愛麗絲〉，引來台下捷克聽眾的笑聲。謝子凡表示，過去在廣告公司工作時經常加班，常常趕不上垃圾車來的時間。然而，她的工作卻包含幫老闆遛狗與丟垃圾，「自己的垃圾沒辦法丟，但是要幫別人丟垃圾，非常的諷刺」。而在這段混亂的生活中，她的父親意外過世，使得生活更加混亂。 謝子凡說，儘管捷克人不需要像台灣人那樣追垃圾車，但垃圾隱喻人生中的挫折，相信捷克讀者能在書中找到共鳴。最終，她因辭職而提早下班，終於追上了垃圾車，可以「倒垃圾」，把不如意的事也都丟掉了，象徵著人生的反轉。 談到寫作，謝子凡說：「雖然只是坐在書桌前，但要在一片空白中捕捉想法和影像，並用適當的語言表達，需要極大的專注力。」寫了一天後，頭腦變得很燙，呼吸也變得急促，好像做了一場真正的運動。 謝子凡表示，散文經常處理傷痛的情感，「痛覺對大腦來說就是一個警告，我們下意識會想逃跑。所以寫作變成如何跟傷痛相處的過程。」她說，創作和現實世界的生活很不同，「我們在文學裡面，必須時時感到脆弱。」 因此，謝子凡認為，寫作就像是「每天去很遠的地方旅行」，並期許自己「要平安地回來」。她說，人生與寫作不斷在「痛苦」、「不確定」與「穩定」間循環，當在過程中學會與不確定相處，幫助自己度過難關，會慢慢擁有力量。「當你知道這些事情會不斷循環，反而會覺得很安心。反正都是會發生的，就來處理它。」 謝子凡也在演講中透露，她的第二本書將於9月在台灣出版，希望這本書未來也有機會與捷克讀者見面。（編輯：陳慧萍）1130528 台灣作家謝子凡用手機播放台灣垃圾車音樂〈給愛麗絲〉，引來台下捷克聽眾的笑聲。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月28日 現場有捷克讀者請台灣作家謝子凡在「我和我追逐的垃圾車」捷文譯本上簽名。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月28日 台灣作家謝子凡於5月26日在布拉格國際書展宣傳「我和我追逐的垃圾車」捷文版譯本，並分享自身創作歷程。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月28日 謝子凡 台灣文學中歐增能見度 出版社與作家出席布拉格書展