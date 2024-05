佛罗里达大学雇员和学生涉嫌非法密谋向中国运送毒品、毒素

根据联邦法院的记录,佛罗里达大学(University of Florida)的一名研究人员以及学生涉嫌参与了美国司法部正在调查的上千万美元的非法计划,该计划以欺诈方式购买了数千份危险药物和毒素的生化样本,这些样本被运送到一处校园实验室,然后非法运往中国,作案时间持续了七年。 与该犯罪计划相关的学生包括佛罗里达大学中国学生学者联合会(Chinese Students and Scholars Association)的主席。该组织公开抗议佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)去年签署的一项法律,该法律限制大学从中国招收学生和教师,并禁止在未经特别许可的情况下雇用这些学生在在学术实验室工作。 这位学生名叫郑浓浓(音译,Nongnong “Leticia” Zheng),她上周五(5月24日)在接受采访时证实,一名联邦检察官去年以书面形式通知她,她是大陪审团调查的目标,司法部正准备寻求对她提出刑事指控。她说,她被指派了一名联邦公设辩护人–坦帕的瑞安·马奎尔(Ryan Maguire)为其辩护。她说,政府特工威胁要监禁或驱逐她。 目前尚不清楚佛罗里达大学的这位研究人员或在法庭记录中被指认为同谋的其他学生是否被指控或逮捕。检察官说,这名佛罗里达大学员工在该大学一个研究实验室的储藏室工作。 走私到中国的材料包括政府所说的霍乱毒素和百日咳毒素的纯化、非传染性蛋白质。霍乱是一种通常非致命的肠道感染,可导致严重脱水。百日咳是一种传染性很强的细菌感染,可导致剧烈咳嗽、呕吐甚至呼吸窘迫,但可以通过疫苗预防。 法庭记录显示,在该计划中走私到中国的其他材料包括少量高度纯化的药物——被称为分析样品——芬太尼、吗啡、摇头丸、可卡因、氯胺酮、可待因、甲基苯丙胺、苯丙胺、乙酰吗啡和美沙酮。这种小样品通常用于校准科学或医疗设备。 这些物质不能合法地出口到中国。 法庭记录显示,检察官称,一名涉案学生是去年在商学院主修市场营销的中国公民,她同意更改她的佛罗里达大学电子邮件签名,以虚假地表示她是一名生物医学工程专业的学生,以便在不引起怀疑的情况下购买物品。该案数百页的法庭文件中有一行引用了一封电子邮件的摘录,其中她的名字是“莱蒂西亚”(Leticia)。 郑浓浓是商学院市场营销专业的大四学生,是中国学生学者联合会的主席,该团体自称是中国大使馆“官方认证的中国学生组织”。大学的记录显示,郑浓浓最近在刚刚结束的春季学期入学。佛罗里达大学新闻与传播学院(University of