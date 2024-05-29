​​​​​​​导演娄烨因新作涉武汉封城恐再被封杀，屡遭封禁的中国艺术家出路何在？

在不久前落下帷幕的2024法国戛纳电影节上，中国导演娄烨再现“武汉封城”的新作《一部未完成的电影》入围特别展映单元，但这恐怕让他再次在中国获得被封杀的“殊荣”。娄烨表示，他本不在意中国国内的市场。无独有偶，被封杀的中国歌手李志不久前在日本进行了商演。海外市场会是屡遭封禁的中国艺术家们的出路吗？ 一部不能在中国上映的电影 《一部未完成的电影》采用“伪纪录片”的形式，虚构情节和现实中疫情防控的各种片段被穿插在了一起：一个剧组在武汉试图补拍一部十年之前没有拍完的电影，却突如其来的遭遇新冠疫情的爆发，和随之而来的强制封城。 如今看来颇为惊悚的开头，在2020年初的武汉却是再普通不过的一幕：已经嗅到不妙气息的剧组正打算逃离武汉，演员秦昊饰演的男主角姜城却因为坚持回酒店收拾行李而赶上了强制封控开始执行。正值妻子临产的姜城企图冲出酒店，却被保安打伤，最终他和导演以及剧组主要演员都不得不滞留在武汉酒店，彼此只能通过手机来联系。 接下来的情节让所有中国人都感到熟悉：剧组理发师因为密接被拉去方舱，姜城和“大白”(疫情期间身穿白色连体服的防疫工作人员)发生肢体冲突。中间还混杂着封控期间中国网络流传的真实事件的视频，比如孩子追着妈妈被送方舱医院的大巴哭喊，夜晚武汉被封小区的歌声等等。影片把大量中国三年疫情期间各种网络小视频汇聚在一起以竖屏格式播放，让人想起2022年流传一时后遭禁的反映上海封城的《四月之声》。 因为作品在中国经常无法上映，中国国内观众只能在各路网盘互传盗版观看，娄烨甚至得名“网盘之王”。目前，《一部未完成的电影》尚未有盗版流出，一睹为快的只有在戛纳现场的观众。在影片放映结束后，现场有人大喊“娄烨，你是中国最伟大的导演！”一位在现场观影的微博用户名为“吴可奉告”的观众这样说：“到后半程，影院各处都传来啜泣，后排的观众说，每个人都在哭自己……这是我心目中这十年中国最伟大的电影。” “自杀性”电影？导演娄烨恐被终生禁拍 “这是一部自杀性电影，”一位居住在美国的前中国影评人赵亮(应本人要求采用化名)在接受美国之音采访时，这样评价娄烨的新作。 赵亮说：“娄烨不可能(再在国内发展了)，他已经自绝于中国政府了。首先他拍这个疫情，对于中国政府来说是非常敏感的，是绝对不能碰的题材。中国政府现在已经把医院里所有跟疫情有关的档案都销毁了，就好像这件事没有发生过一样。把封城的所有档案，和当时的所有记录，在政府里也好，医院里也好，在基层组织也好，居委会也好，所有档案都销毁。你还拍部电影拿到国际上去放，你不找死吗。” 赵亮坦言他非常佩服娄烨的勇气：“娄烨的作品从才华来讲可能不是最好的，但是他确实是最有思想，最有叛逆精神的，在当下的第六代导演当中很不错。第五代导演就彻底玩完了，全部下跪，一塌糊涂。” 另外一位居住在美国的前中国艺术评论家孔鸣(应本人要求隐去真实姓名)也认为，娄烨这次反映中国封控的新作，很可能会导致他的导演生涯被彻底终止。 孔鸣告诉美国之音：“电影的豆瓣词条前两天已经被拿下了。先是词条存在，不许短评，后来不许打分，后来三不许，你就能看出上面的口风。电影局当然有人想保他，但是现在保不住。电影局是有开明人士的，但是现在没有用了。接下来娄烨面临的是终生禁拍。” 二十多年来，娄烨的职业生涯一直笼罩在来自中国官方的封禁和审查阴影之下。 2000年，娄烨导演、周迅主演的《苏州河》获得荷兰鹿特丹电影节最高荣誉金虎奖。但由于未过审就参加国外电影节，被中国政府禁止在国内上映，并处以两年内禁拍电影的处罚。 2006年，娄烨因未经审查送含有“六四事件”情节的电影《颐和园》参加戛纳电影节，被中国官方禁拍片五年。 2019年，娄烨在遭禁的《风中有朵雨做的云》拍摄花絮纪录片里说：“拍完电影之后不受审查制度的威胁，能够自由的表达，这是宪法给与的权利……审查制度使得中国的本土观众成为一个二线观众，一个二流观众，因为他们根本看不到应该看到的东西，有权利看到的东西。” 向海外突围 多年来，尽管在中国经历了种种难以想象的审查制度、拿不到公映龙标和被禁止拍电影，娄烨的电影还是经常在欧洲的电影节参加展映。娄烨在2014年影片《推拿》参展柏林电影节之后的访谈中也承认，他的电影之所以频繁参加欧洲的电影节，是因为影片大都从中国国内和国外两方面融资，需要在欧洲销售。 孔鸣认为，即使娄烨只对海外市场发行他的电影，也不代表无所禁忌。他说：“娄烨在《颐和园》之后被禁拍电影五年，后来解禁了。当年禁拍五年时他还年轻，现在要再禁他五年，那不就等于终生禁拍了吗，他都多大了呀，还怎么创作呀。不管有没有市场，你就是拍个东西放家里也不允许啊。” “中国艺术家其实是无路可逃，”孔鸣补充说道：“你就是放弃中国市场，你在外面也没了创作的土壤。”