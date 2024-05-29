20歲中國女留學生新加坡墜亡 諸多疑點引關注 【新唐人北京時間2024年05月29日訊】日前，留學新加坡的20歲中國女孩李佳軒在居住的小區墜亡，她已經留學8年，即將畢業。李佳軒墜亡案有諸多疑點，引起網友關注。 極目新聞5月28日報導，李佳軒父親李先生說，5月23日，他從女兒在新加坡的監護人處得知女兒墜亡的消息。當天早上，女兒居住小區的保安及清潔工，在女兒住所相鄰單元的底層天井發現她的遺體。 李先生在24日凌晨趕到新加坡，與辦案的新加坡警察接洽，查看了女兒墜亡的現場。目前，他已將女兒的骨灰帶回中國，操辦後事。 李先生說，女兒出生於2004年，他的妻子於2015年病逝。2016年，他送女兒去新加坡讀國際學校。女兒原本將在6月1日畢業，並陸續申請了香港、澳門、澳大利亞多所學校的本科入學，原計劃接女兒回國等待錄取結果，沒想到女兒發生意外。 他表示，女兒墜亡兩天前，他們還通過視頻電話，當時女兒沒有表現出任何異常。 對於女兒突然墜亡，李先生有許多疑惑：一、女兒墜亡的地點是她居住的相鄰單元，兩個單元並不相通，不清楚女兒為什麼會在這裡墜亡？ 二、女兒一共有兩部手機、兩台筆記本電腦、一部平板電腦和一個Apple Watch，但女兒墜亡後只找到一台久未使用的筆記本電腦，其它電子設備都不知去向。 三、女兒被發現時身上沒有手機和錢包，但手裡握著現金。 李先生已向新加坡警方提出了自己的這些疑惑，他希望查看女兒居住小區的監控錄像，但沒有得到正面答覆。 李先生說，他了解到，女兒墜亡前幾個小時，5月23日凌晨2點左右，女兒還跟兩名好友有過在線聯繫。 他表示，女兒在學業、生活上沒有任何壓力，而且有一個交往了半年以上的男友，是同校學生，來自廣西。女兒墜亡後，這名男生用女兒的微信給李先生發了消息。 「我女兒親口告訴我，6月1日就『解放』了，想去哪裡就去哪裡。」李先生說，原本女兒的畢業典禮是6月1日，他早已訂好了前往新加坡的機票和酒店，準備等畢業典禮結束就和女兒一起回國，沒想到卻發生意外。 李先生希望新加坡警方能儘快查清女兒的死因，讓她可以安息。 5月29日，「20岁女生留学新加坡坠亡」的消息登上熱搜，引起大陸網友關注。 有網友表示：「20歲，花一般的年齡啊！父母怎麼受得了啊，希望儘快查明墜亡真相，可惜了。」 「一定要給家人一個說法，這大好的年華，說沒就沒了呢。」 還有網友質疑，女孩可能是被他人殺害的：「感覺不是意外吧，才20歲，還有10天畢業回國，媽媽走的早只有一個爸爸，就是有再大的委屈也不會選擇跳樓這條路吧。身邊部分財產遺失，跳樓的地方不是自己居住的那個單元，身上沒有手機電腦，手裡握著部分現金，很難不懷疑是他殺。」