年代旅遊丟包案業者又涉詐代償金 品保協會提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林長順台北30日電）年代旅遊春節富國島丟包旅客案惹議，品保協會認為，年代旅遊負責人林大鈞與員工合謀涉持假單據向品保協會請求代償，品保協會理事長張永成今天到北檢提告林大鈞等4人詐欺。 年代旅遊（美加國際旅行社）辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響數百名旅客。台北地檢署今年2月間主動分他字案偵辦，案由為詐欺。 張永成上午在律師陪同下前往台北地檢署，按鈴控告林大鈞及員工涉嫌詐欺、偽造文書等罪。 張永成表示，他以最嚴厲態度打擊林大鈞主演的旅遊詐騙，年代旅遊從春節至今詐騙4個對象，包括旅遊消費者、公司投資者及國外當地業者，令人匪夷所思的是連品保協會也詐騙。 他說，品保協會有代償制度，年代旅遊事件大概會有1000名受害者，初估總金額高達新台幣3200萬元，品保協會發現6件有疑義的案子，裡面有些資料涉及不實，金額高達927萬元，品保協會召開審查會議，邀請當事人說明。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 張永成表示，品保協會在審查會議提出質疑，有3名當事人自動撤出，金額為700萬元。品保協會今天要控訴林大鈞夥同員工涉嫌利用公司債務轉成旅遊債權，詐欺品保協會的代償金。 他指出，品保協會除了保障全台灣的旅遊消費者，更重要的是4000家旅行業者的形象及利益，年代旅遊事件事發後，很多中小型旅遊業者刷卡額度遭限縮，消費者對旅行社產生疑慮，品保協會若沒有用最嚴厲的手段打擊旅遊詐騙，無法捍衛旅行業者的形象及利益。（編輯：戴光育）1130530