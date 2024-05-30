特立独行的艺术囚徒 异见雕塑家严正学病逝

中国持不同政见自由派艺术家严正学“六四”周年纪念前夕在北京病逝，享年80岁。他曾因“煽动颠覆国家政权”罪被判刑。多年来严正学一直为弱势群体维权，一直遭受中国当局打压，曾多次被囚禁、强制劳教。他为文革期间被政治迫害并处死的林昭等人所创作的雕塑至今仍为人所津津乐道。 严正学自去年8月突发脑梗入院后，健康状况一直受到外界的关注。近日好友证实，严正学5月28日凌晨在北京家中因心肺等器官衰竭而去世。 严正学告别式在其离世后两天举行 他的女儿严颖鸿向美国之音透露，父亲的告别式将于30日上午在北京举行。 严颖鸿说，父亲卧病已久，对于他离世早有心理准备。由于严正学身份敏感，加上临近“六四”，估计告别式会相对冷清。 严颖鸿说：“很多人可能都不能来吧。特别是他（严正学）比较好的朋友，甚至有人提议不要在这个时间段进行告别仪式。我也不可能因为‘什么’（六四纪念日）而不能去举行告别仪式。其实马上就是那一天了。心理准备当然是有的。患病期间那么长时间的护理，过程很艰难。” 据了解，严正学自去年9月出院后一直在家里休养。北京独立媒体人高瑜在接受美国之音专访时表示，好友出院后病情曾一度好转。 高瑜说：“出了院后，他的身体逐渐康复，开始是只能眼珠子动一动，后来朋友（八九学运领袖）季风给他请了一个民间的针灸的一个朋友，针灸后病情好转，还能简单说话了，能坐起来。最近获悉他的病情又再往下走，而会针灸这个朋友不在北京，结果28号早晨季风接到严正学女儿的讯息。” 高瑜说，严正学的告别式在他去世后两天就进行，不排除是当局刻意安排的结果。 高瑜说：“25号全国都进入‘六四时间’了，今年又是35周年，上岗的上岗，被旅游的被旅游。有几个人能去送别他？我想象，（到时）人不会多。而且肯定的是，昌平殡仪馆周围全是警察和便衣。” 被劳教期间仍坚持创作 生于浙江的严正学，上世纪60年代进入当地美术学院附中学习，文革后历经十数年“流浪画家”生涯。他被中国美术史界称为中国大陆最早的“职业画家”，六四事件后他投入行为艺术，90年代定居北京成为圆明园艺术村首任村长。其后，他以行为艺术起诉北京市公安局侵犯人权，被送进设于北大荒的双河监狱强制劳动。 幸运的是，当年严正学被劳教期间争取到有限度的创作空间，当时的作品至今仍被高瑜所津津乐道，其中一幅作品更源自严正学被狱警以电棍电击。 高瑜说：“呆坐了很长时间后，忽然间他（严正学）端起一碗墨汁，用排笔在宣纸上画了一个粗黑的黑框，然后用清水泼过去，以冲刷撕心裂肺的痛苦与煎熬，在浓墨散花的纹理中显示出他不屈的灵魂，渴望的一片光明。泼完墨以后，他又勾画出中间的人性，周围又画了被群狼环绕这样一个情况。这幅作品取名‘与狼共舞’。” 为了把“与狼共舞”和其他作品带出监狱，严正学费尽心思。 高瑜说：“当年画成之后裁成一尺见方的小方块，分别用食品的包装袋严密包好，趁严冬扔进茅厕，当年监狱的化粪池都在高墙外，由狱友出狱时凿开冰冻的粪便挖出来带回北京，到了北京他再重新装裱。” 当局拒绝让林昭像公开展览 严正学的画作和行为艺术独树一帜，使他扬名国际，却因此触动当局神经。2006年，严正学被裁定犯有“煽动颠覆国家政权”罪，判刑三年。出狱后，他坚持一贯的创作理念。林昭、张志新两座塑像成为他的代表作 2018年，严正学几经与警方交涉后，在国保和警察全程监控下，以个人名义在宋庄举行画展，展出多幅上世纪90年代狱中的作品。不过，他最为人熟悉的作品林昭像则被当局要求不得公开展览。 身在美国的异议人士杨海对美国之音表示，林昭像奠定了严正学在艺术殿堂的地位。