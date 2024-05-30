一连四波对美制裁，中共两岸博弈扩大到美国身上？

中共对两岸关系的博弈，似乎逐渐扩大到放在美国身上。在台湾新任总统赖清德就职前后不到一周内，中共接连发动4波对美制裁，尤其是针对美国的军工企业。分析人士表示，中国现在对于两岸议题的一个大的方向就是拒止美国介入，并希望借着制裁美国能对第三国 产生寒蝉效应，包括进一步打压台湾国防供应链向外延伸的可能性， 以降低台湾對中国军事威胁的能力。 中国国台办5月29日举行台湾总统赖清德520就职后的首场记者会，老调重弹反对台独分裂和外部干涉，表示两岸关系“朝祖国统一的方向不断前进”。 但台湾最新民调显示，台湾民心跟“祖国统一”方向背道而驰。 台湾民意基金会28日公布的民调指出，盼望两岸统一的只有1成2，期待台湾独立的有4成7，维持现状的有2成9。对于赖清德在就职演说上，谈到“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的态度，该家民调有高达7成4的人大致上同意，1成6不同意。同样的题目在另一份台湾《TVBS民调中心》27日公布的数据中，也有64%的人表示支持，显示台湾人似乎更喜欢“互不隶属”的两岸关系。 在北京的认知里，赖清德是“务实的台独工作者”，比前任台湾总统蔡英文更明确地将“两岸关系”定位于“两国关系”。为了表达不满，在赖清德就职后3天，中共发动“联合利剑-2024A”军演，出动数十架战机与军舰在台湾周边海域活动。但另一方面，中共也从经贸面下手，不只对台湾发动反倾销调查，更是一连4天针对美国发动制裁。 拒止美国介入 台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威在接受美国之音采访时表示，中国在处理对台问题的目标已经有所改变，它解决台湾问题的动作不再只是对台湾，而是同时也对美国，把处理台湾问题的主轴放在美国或者境外势力上面。 马准威指出，中国领导人习近平在2019年初发表的“告台湾同胞书”，以及中共国台办在2022年8月发表的“台湾问题与新时代中国统一事业”白皮书里，即有提到要阻止外部势力干涉台湾问题；在接下来的几年里，中共在各种对台工作、讲话的场合，或者是各种政治报告中，也都不断强调这一点。 马准威表示：“也就是说，在这个两岸的议题上面，现在对中国大陆来讲，它最大的一个方向，就是去拒止美国的介入，那我觉得在这整个政策背景的思维底下，他们就会有很多配套的措施陆陆续续会出来。” 5月22日，中国外交部宣布对12家美国军工企业和10名高阶主管人员实施制裁。制裁措施包括冻结这些公司在中国的资产、不动产和其他各类财产，并禁止这些公司的高阶主管入境中国。被制裁的美企包括洛克希德马丁飞弹与火力控制公司、洛克希德马丁航空公司、雷神导弹系统公司、通用动力军械与战术系统公司等。被制裁的高阶主管有6人来自诺斯罗普格鲁曼公司（Northrop Grumman），另4人来自通用动力公司。 四波制裁 而事实上，在中共宣布这项制裁的前两天，也就是赖清德总统520宣誓就职的当天，中国就已先宣布了第一批要制裁的美国军工业名单，表示将把美国通用原子航空系统公司、美国通用动力陆地系统公司和美国波音防务、太空与安全集团等3家公司，列入“不可靠实体清单”。具体的制裁措施包括禁止这些企业从事与中国有关的进出口活动、不得在中国境内新增投资、禁止相关公司高级管理人员入境”，以及不予批准相关公司高管在中国境内工作许可、停留或居留资格。 除了军工业外，5月21日，中共也宣布对前美国联邦众议院美中战略竞争特别委员会主席麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）实施制裁。加拉格尔在其任内以对北京的鹰派立场出名。中共制裁他的理由是“干涉中国内政、侵犯中方利益的言行”，不准他入境中国，冻结其在中国财产，并禁止中国任何组织或个人跟他进行交易或合作。 更早在赖清德宣誓就职的前一天，中共在5月19日宣布对原产于欧盟、美国、台湾、日本的进口“共聚聚甲醛”发起反倾销立案调查。 对于中共在短短几天之内一连4波对美制裁，马准威表示：“我觉得他这次这个矛头指得非常的清晰，就是对美国制裁，然后对美国的军工产业制裁，那其实他的目的主要还是在这个解决台湾的问题。我觉得也就是说，现在的两岸这个博弈关系里面，他把它扩大到对美的关系上去处理。” 法源、标的与影响