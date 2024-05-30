「狗狗優先」豪華航班正式啟航！票價達19萬

▲美國寵物品牌BARK，歷經數年的規劃與籌備，終於開創了「BARK Air」，一個專屬於狗狗的航空公司。（圖／IG＠BARK Air） [NOWnews今日新聞] 狗狗航空起飛了！美國寵物品牌BARK，歷經數年的規劃與籌備，終於開創了「BARK Air」，一個專屬於狗狗的航空公司，飛機上不但有各種狗狗玩樂的豪華設施，連餐點是專門為狗狗開發，一張票價高達6千美元（約新台幣19萬3千元），並附有一張「人類通行證」，讓主人陪伴上機。 BARK Air在今年4月11日正式宣告啟航，並歡迎各種品種的狗狗搭乘，專注於讓狗狗舒適的服務，為了確保班機品質，每次航班只會出售10張票，每張機票皆包含一張「人類通行證」，讓主人能跟著愛犬搭機。 ▲BARK Air會替每隻狗狗製作精美的專屬護照。（圖／IG＠BARK Air） 航班出發之前，BARK Air的服務就已經開始了，航班人員會先與主人聯繫，收集好狗狗的相關資訊，安排最佳的旅行順序。在機場，狗狗與主人也無需通過海關安檢、報到，可以直接進入專屬貴賓室，先行與其他狗狗貴賓混熟，等待班機起飛。 搭上飛機之後，每隻狗狗都有專屬於自己的頭等艙座位，還有專屬毛毯、床墊以及玩具等，還有超大的遊樂區，飛機餐也是精心打造的狗狗可食用版本，甚至空姐還會替狗狗倒上一杯「狗狗香檳」！ ▲飛機餐也是精心打造的狗狗可食用版本。（圖／IG＠BARK Air） 最終看到票價部分，目前BARK Air只有兩個航線，首先是紐約飛洛杉磯，一張機票為6000美元（約新台幣19萬3千元），再來是紐約飛倫敦，是更高的8000美元（約新台幣25萬7千元），目前銷售情況相當熱銷，未來航線也有望持續增加。