美中关系“晴雨表”？香格里拉对话会如何渐成两国“论剑擂台”

一年一度的香格里拉对话会（简称“香会”）5月31日在新加坡香格里拉酒店拉开帷幕。 作为本届香会的重头戏，去年年底履新的中国国防部长董军与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）当天举行双边会谈，结束了两个军事大国防长18个月无实质接触的冰冻局面。 中国在2022年8月中止了美中军方互动——包括取消安排美中两军战区领导通话、美中国防部工作会晤和美中海上军事安全磋商机制会议——作为对美国时任众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾的反制措施。 美中防长沟通自此断线。去年夏季起，尽管美中高层互访升温，但军事对话尘封依旧。中国上一任防长李尚福在任职中国人民解放军装备发展部部长期间购买俄罗斯战斗机和防空导弹系统而受美国制裁，中国由此屡次拒绝美国防长的对话要求，坚称美国解除制裁是对话的先决条件。 去年香会前四天，北京拒绝了五角大楼的香会会晤要求。香会上，奥斯汀上前与李尚福打招呼，但双方仅几秒钟的握手致意。之后，两人虽同坐一桌，但毫无眼神交流。 李尚福去年据报因涉腐败受调查，10月底被免职。没有美国制裁压身的董军年底接任，这一尴尬僵局才得以化解。 5月31日，奥斯汀与董军的首次面对面会谈持续了75分钟。双方讨论了从台湾、南中国海到俄乌战争、以巴冲突等一系列热点问题，也商讨了防止双方因沟通失误和误判而引发冲突的举措。中国官方肯定了会谈有助于防误判、防冲突的积极意义。 香会自2002年创办以来，已成亚太地区最重要的防务和安全论坛之一。作为地区军事外交的重要平台，美中两国在此的互动或“互怼”往往成为媒体关注的焦点。 美中代表团在香会上如何互动“近年来已成为美国和中国关系的晴雨表，”法新社报道说。 本文带您简要回顾美中两国历年来在香格里拉对话会上的互动变化轨迹。 2007-2009年，美中分歧显现，但尚未激烈交锋 中国在2007年首次派高级军事官员参与香格里拉对话会。自那以后，中国开始升级对香会的参与度，派遣高级将领和国防部长出席会议。相比之下，美国则一贯重视香会，自首届香会以来就通过这一平台阐述其亚太安全战略，强调与地区盟友的合作。历届香会，美国防长都是大会首日第一个发言。中国自参会以来，发言一般安排在第二天上午。 2007年，时任中国人民解放军副总参谋长章沁生率领中国军方代表团首度出席香会。时任美国防长盖茨（Robert Gates）就北京军费开支的“不透明”问题表达担忧。中国则批评美国在日本部署导弹防御系统。但双方言辞和缓，并表示加强双方军事沟通，增进了解。 中国官媒当时援引北京大学国际关系学院副院长贾庆国的话报道说：“美国国防部长盖茨在半个小时的发言中，只在最后简短提到中国，对于台湾问题更是只字未提。多数与会者认为美国的讲话对中国充满善意。” 2008年，时任中国人民解放军副总参谋长马晓天出席香会。盖茨和马晓天分别就中国的军备扩张和美国在亚洲的导弹防御系统部署间接地互相指责。 台湾民间军事杂志尖端科技主编毕云庭当时告诉美国之音，美中之间在军事问题上的口角，反映美国担心掘起的中国势力会损及它在亚太地区的战略利益。但中国尚没有能力在军事上对美国提出挑战，因此美国当时在亚太地区的利益还未受到直接威胁。 2009年香会上，盖茨呼吁中国在亚太地区扮演更具建设性的角色，中国回应也相对温和，表示愿意加强与美国及其他国家的安全合作。那次香会前夕，朝鲜被发现进行地下核试验。盖茨与马晓天会晤时，双方均表示希望有更多的机会维护东北亚地区和平。