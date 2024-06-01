草根网红窜起 网络主播成为新职业 分析:中国“直播兴国”不易

中国经济疲软之际，网络直播再次成为热议话题，不仅官方首次宣布要将网络主播增列为新职业，山东素人歌手郭有才仅凭一首歌，就在抖音爆红的事件更引发争议。分析人士认为，这些现象都显示中国经济下行正促使青年“躺平”，不想工作转而追逐“流量经济”，但结果恐怕没有这么美好。 Text: 毕业季前夕，中国人力资源和社会保障部公示拟增19个新职业，备受瞩目的是，除了云网智能运维员、生成式人工智能系统应用员等科技工种外，“网络主播”也赫然在列。 《北京商报》5月26日报导称，为主播“正名”能有助于社会消除“不务正业”的职业偏见。 一个人带火一座城 荷泽“郭有才现象”惹议 比官方公告更吸睛的是，在山东荷泽，今年25岁的烧烤摊老板郭有 才不用等到官方正名，就靠着自己的歌声，一夕爆红，甚至差点掀起网民口中“一个人带火一座城”的传奇。 5月中开始，梳油头、蓄胡子，一身复古装扮的郭有才选在荒废已久的菏泽南站前直播，翻唱90年代华语歌曲《诺言》，不料短短10天，抖音粉丝突破1,000万人，最高日收入逾人民币380万元。 几天内，这座山东小城变成每天40万人造访的旅游热点，人们从全国各地涌进菏泽开直播，就怕没搭上“流量经济”的顺风车。 《世界新闻网》5月24日报道指出，郭有才爆红后，当地政府连夜紧急修路，还派出三辆转播车服务，冀望他能带活地方文旅经济。 然而，“群魔乱舞”式的直播热潮随即招致批评，在微博上，“必须割掉危害孩子这颗全民网红毒瘤”的话题登上热搜，也有人质疑他翻唱侵权，菏泽官方不得不出手整治，公告禁止文娱活动，郭有才随后宣布短期停播。 这场热潮暴起暴落，前后仅10天，不少媒体调侃，说比荷泽少有的另一个观光卖点–牡丹花的花期还短。 主播列新职业 网民讽“提升就业率” 尴尬的是，在许多网民看来，想要“蹭流量”拚经济的不只是荷泽这一地方政府，中国官方把网络主播列为新职业也是同样的心态，他们在报道留言区讽刺地写道“失业率下降了”、“提升就业率”。 网民“财经姐姐”的博主更发文称“以后没有失业的了”，如果网络主播也算职业的话，中国就业率可以稳定在100%。 在杭州从事电商产业的何先生接受美国之音访问时表示，从正面来看，这是小人物逆袭的励志故事，却也强化了“万般皆下品、唯有直播高”的价值观，让许多人梦想爆火致富，如飞蛾扑火般地涌进直播赛道。 何先生指出，平台背后的商业模式与利益布局值得关注，因为周期性打造“顶流素人”，让少数人梦想成真，会驱动更多内容生产者为平台贡献内容、产出价值。 自媒体工作者曝“草根掘起”实为商业操作