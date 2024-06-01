六四35周年前夕 天安门母亲呼吁与习近平对话重申三大诉求

六四事件遇难者家属组织“天安门母亲”一直坚持“真相、赔偿、问责”三大诉求。35年过去，“六四”在中国仍被视为禁忌。5月31日， 难属发表公开信，要求和政府展开对话，并强调将一如既往，秉持和平、理性、法制的原则，向政府提出合理、合法的要求，期望早日讨还公道。 “天安门母亲”官网5月31日发表题为“1989年六四惨案35周年祭”的公开信。信中提到，35年过去了，政府依旧保持沉默。在网路上看到的是中共简史里就当年89学运引发的惨案说法。“天安门母亲”形容这些说法颠倒是非、罔顾事实，他们无法接受、容忍。 难属促当局公布六四真相 公开信提到，多年来，政府无视六四惨案无辜死难者亲属的正当诉求，以各种方式不断干扰他们的正常生活。政府一直强调并实施依法治国，以人为本的方针政策。而对待难属的诉求却一直置之不理，完全背离了坚持人民至上、生命至上的执政理念。 公开信重申三项诉求：公布六四的死者名单和人数；依法给予六四受难者及受难者亲属相应的赔偿；按法律程序追究事件责任者的法律责任，难属并再度向习近平及政府呼吁，期待政府能够就相关问题与他们进行对话。 35年来他们饱受失去亲人的痛苦，很多当年失去孩子的父母亲们带着无尽的遗憾离开人世。如果政府有诚意地把这起惨案摆到议事日程上来，这是对尚在世的难属最大的安慰。 美国之音多次尝试联系尤维洁、张先玲等“天安门母亲”成员。其中尤维洁在社交媒体留言说，她目前身在外地不方便接受采访，只透露在六四当天，“天安门母亲”群体会和往年一样到万安公墓祭奠。 公开信共有114位六四罹难者家属连署。美国民间人权组织“人道中国”创办人周锋锁对美国之音表示，虽然“天安门母亲”只剩下100多名成员，却仍然是中共的眼中钉。 周锋锁说：“‘天安门母亲’丧失了自己的亲人。作为母亲、妻子、丈夫。他们仅仅想为自己的孩子寻求真相、正义。它们是中共最害怕的一个群体。中共政权不可能以任何办法回应受害者的要求。天安门镇压有很多关注，有很多具体的文件纪录，铁证如山，中共更是害怕。” 习近平掌权的十年被普遍认为是中国走回头路的十年。尤维洁以往曾表示，既然中国的执政党是共产党，现政权应该担负起全部责任，平反六四现政权责无旁贷，但周峰锁认为，习近平不可能引领中共拨乱反正。 周锋锁说：“在1989年，当时中共还有另一个选择：听从人民的声音，进行改革，像赵紫阳那样，可惜的是，它选择了镇压、屠杀。这是没有回头之路的，无论是习近平还是未来的替代者，都是不可能的。” 王丹：难属和政府对话是奢望 八九学运领袖王丹接受美国之音专访时也表示，“天安门母亲”要和政府对话是无法实现的愿望。 王丹说：“它们（中共）不给六四平凡是因为这个事它们是犯罪了。它们自己是不会把自己绳之于法的。只要它继续掌权，它就会永远压制六四的真相。国际社会慢慢地对这个事情也淡掉，中国人对这件事也提都不敢提。在这种情况下，它当然没必要跟家属进行对话。中共完全不想触碰这个话题。它也不希望这个话题引起更多政治上的不确定的状况。” 王丹认为，“天安门母亲”的诉求与习近平的执政路线根本背道而驰。 王丹说：“因为他（习近平）基本上遵循的是毛（泽东）的路线。毛是个暴君。毛的政权都是建立在暴力镇压的基础上。习（近平）自认为是毛的学生，甚至有超越毛的野心，所以习近平路线根本不可能考虑用民主、法治的手法来解决社会问题。这完全不是习近平路线的内容。” “天安门母亲”在公开信中宣布，今年他们的群体各有一名受难者及一名难属因病去世。根据统计，多年来累积已有超过70名难属离世。 王丹说：“‘天安门母亲’随着年龄增长慢慢会凋零，所以我们要抓紧时间培养更多年轻人站出来，能够继承‘天安门母亲’。‘天安门母亲’群体在传承这方面需要更多年轻人帮助他们。当年参加过学运的八九一代，现在很多子女都长大了，所谓的‘白纸一代’。希望这些年轻的反抗群体，能有些人去继承天安门母亲团体，无论诉求也好，还是每年的行动也好。” 六四35周年前夕，中国各地维稳逐步升级，持不同政见人士被当局以不同形式监控。北京维权人士胡佳和往年一样被强制旅游。他向美国之音透露，今年的目的地是老家安徽，主要是祭奠已故的未婚妻。