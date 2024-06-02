宜蘭即將有4天熱氣球升空！2024三奇美徑活動一次看，彩繪稻田、風箏節日期快筆記

位於宜蘭縣冬山鄉的三奇村，每年都會舉辦「三奇美徑」活動，邀請大家騎單車漫遊在田間小路、欣賞稻田之美，連續三個月有音樂會、熱氣球、風箏嘉年華熱鬧登場。 by Benny- 2024/06/02 更新 Edit／Vivian、Photo／幸福冬山 好山好水的宜蘭，是觀光客愛去的勝地之一，喜歡宜蘭的你，絕對不能不知道這個一年只有一次的「三奇美徑」活動，想眺望一望無際的稻田，這三個月快衝「宜蘭伯朗大道」放鬆身心去。 2024三奇美徑活動連續三個月登場 一年一度的「三奇美徑」活動是宜蘭縣冬山鄉三奇村的夏日盛事之一，至今已舉辦第6個年頭，每年此時是稻米即將收割的過渡期，稻穗會由綠轉黃，而今年三奇美徑「彩繪稻田」以黃、綠、黑三色的稻米排出孩童與青蛙一起探險的畫面，以大地作為畫布描繪，既逗趣又可愛。 2公里長的小徑沒有任何路燈、電線桿，一切皆以最自然的原貌呈現。可以徒步走走，也能租自行車遨遊在田野間，享受純樸的鄉間風情；三奇村的稻米約6月底會開始收成，想一睹一望無際的稻田可要好好把握機會。5/25還有「稻浪音樂會」可以參加，今年由順安國中絲竹樂團及冬山國小管樂團一同出。 4天熱氣球嘉年華日期公開 而除了期間限定的「彩繪稻田」以外，三奇美徑也將於6/8、6/9、6/15、6/16這四天舉辦「冬山熱氣球嘉年華」，預告會在宜蘭首次亮相由臺東縣政府攜手台東天后宮打造的全台唯一「媽祖」造型熱氣球！地點和往年一樣會在冬山車站旁進行，體驗時間分為早上場5:30至7:30、下午場4:30至6:30，想體驗冉冉升空的感受，可千萬別錯過。另外還有2天的「熱氣球光雕秀」、「熱氣球地面體驗」，讓遊客充分感受熱氣球的多元之美。 2024三奇美徑熱氣球嘉年華完整活動資訊 7月還有風箏嘉年華 緊接著登場的是7/6、7/7舉辦的「冬山風箏嘉年華」，屆時數十個造型風箏將一齊飛上天際，不論是恐龍、台灣黑熊還是冰淇淋，讓宜蘭的藍天頓時間變得超熱鬧！還有限時快閃的特技風箏表演，想體驗彩繪DIY也可以，快快安排一趟宜蘭小旅行，和家人朋友一起貼近大自然！ 2024三奇美徑活動 日期：5/10~7/7 地點：冬山鄉三奇村三奇農路 彩繪稻田即日起至收割（約6月底） 稻浪音樂會：5/25