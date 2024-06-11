四名美国大学教师在吉林遭刺伤 中国外交部称“偶发事件”

中国东北吉林省星期一(6月10日)发生一起公园持刀伤人事件，四名在中国工作的美国艾奥瓦州康奈尔学院教师被刺伤。中国外交部星期二(6月11日)证实了这次袭击，并表示这是“偶发事件”。 中国外交部发言人林剑在例行记者会中回应外媒提问表示，警方初步判断该事件是一次“偶发事件”，“不会影响中美两国人民之间的正常交流”。 林剑表示，所有伤员第一时间被送医，并被妥善救治，没有人有生命危险。 林剑还说，警方正在进一步调查。对于嫌犯是否已被捕，林剑仍答复称“警方正在调查”。 林剑补充道，中国将继续采取有效措施，确保在华外国人的安全。 美国艾奥瓦州众议员亚当·扎布纳(Adam Zabner)告诉路透社，其中一名遭刺伤的教师大卫·扎布纳(David Zabner)是他的兄弟。 “我和大卫谈过了……他正在恢复中，情况良好。我的家人非常感激大卫在这次袭击中幸存下来。” 扎布纳补充说，当时他们一行人正在参观北山公园的一座寺庙，突然遭到一名持刀男子的袭击。 这起事件的细节至今仍不清楚，中国官媒暂时未见报道。星期一，一段人们在公园里倒地、浑身是血的视频在社媒平台X上流传，但在中国社交媒体上却找不到这段视频的踪迹。 尽管路透社根据视频背景和道路布局确定了拍摄地点，但无法确认视频的拍摄时间。 中国社媒平台微博(Weibo)上仅存几条有关该事件的帖子，网民质疑官媒掩盖并审查有关该事件的讨论。 一名微博用户写道：“他们真的认为，审查国内对这事的讨论，会影响外国人是否选择访问中国吗？” 美国国务院发言人在一份声明中表示，他们已知悉中国吉林发生“刺伤事件”的报道，并正在关注事态发展。 艾奥瓦州联邦众议员玛丽安内特·简·米勒-米克斯(Mariannette Jane Miller-Meeks)在X上写道，她正请求与美国大使馆对话，以确保受害者得到良好的治疗，并在医疗条件可行的情况下尽快离开中国。 受害者所属的艾奥瓦州康奈尔学院星期一证实了此案，四人均为美国公民。 校方说明，该校自2018年起与吉林北华大学合作，美国教师通过计划到当地进行短期授课。袭击发生时，这些教师正与吉林北华大学的一名教员一起在公园里。