美国四名大学教师在中国吉林被刺伤

美国艾奥瓦州康奈尔学院(Cornell College)星期一(6月10日)证实，四名在中国任教的教师在参观吉林一个公园时被刺伤。 中国社交媒体上流传的视频显示，受害者躺在地上等待救援，身上和地面都有明显血迹。 康奈尔学院校长乔纳森·布兰德(Jonathan Brand)在一份声明中表示，袭击发生时，这些教师正与北华大学的一名教员一起在公园里。该学院发言人简·维瑟尔(Jen Visser)告诉美国之音(VOA)，这所位于弗农山的私立学校与吉林的北华大学有合作关系。 截止发稿时，袭击事件细节、是否有针对性以及教师的受伤程度尚不清楚。布兰德在声明中写道，学校已经与这四名教师取得了联系并正在提供帮助。 美国国务院在一封邮件中告诉美国之音(VOA)，已“获悉中国吉林省发生一起持刀伤人事件”，并表示“正在关注事态发展，目前无法发表进一步评论。” 艾奥瓦州联邦众议员玛丽安内特·简·米勒-米克斯(Mariannette Jane Miller-Meeks)在社交媒体上写道，她正试图联系美国大使馆，确保受害者得到良好的医治并尽快返回美国。 艾奥瓦州联邦参议员乔妮·厄尼斯特(Joni Ernst)则表示，她和她的团队与该学院和国务院保持联系，随时准备进一步协助这些艾奥瓦州居民，并祈祷所有受害人早日康复。 此次袭击发生之际，北京和华盛顿都在寻求保持人文交流，以防止双边关系恶化。 中国国家主席习近平宣布计划在未来五年邀请五万名美国年轻人来华，而中国外交官则表示，美国国务院发布的旅行警告阻止了美国人前往中国。 美国国务院以任意拘留以及可能阻止美国人离开中国的出境禁令为由，对中国大陆发布了三级旅行警告，即第二高警告级别，敦促美国人“重新考虑前往”中国大陆。一些美国大学因这一旅行警告而暂停了中国的项目。 (本文参考了美联社的报道。)