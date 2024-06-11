空中計程車韓國起飛 首爾到機場只需20分鐘 【新唐人北京時間2024年06月11日訊】韓國一家航空新創公司推出空中計程車服務，提供從首爾江南區到機場的路線，聲稱旅行時間可從近兩小時縮短到20分鐘。 提供這項Vonaer服務的新創公司Moviation告訴法新社，Vonaer單程費用44萬韓元（約319美元），每小時飛一次，試營運6個月。 Moviation表示：「韓國的小型航空運輸業務尚未起飛，因為大眾對城市航空服務並不熟悉，也缺乏相關基礎設施。」 Moviation還將提供全國包機服務，從首爾到南部釜山單程要價1800萬韓元（約1.3萬美元）。 其他韓國公司也在放眼別稱「城市空中交通」（Urban Air Mobility, UAM）的空中計程車市場。 韓國最大電信商SK Telecom去年展示與加州新創公司Joby Aviation開發的空中計程車，希望提供以低廉成本緩解都市交通擁擠問題的解決方案。 所謂「空中計程車」是介於直升機和無人機之間的飛行器，配備6個馬達，可垂直起降。 （轉自中央社/責任編輯：盧勇信） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/11/a103888469.html