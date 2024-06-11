蘋果進軍生成式AI Siri整合ChatGPT稱護隱私 【新唐人北京時間2024年06月11日訊】蘋果全球開發者大會正式登場，執行長庫克喊出「蘋果智慧」口號，宣告加入AI競賽，同時語音助理Siri，將導入ChatGPT，推出包含文字等生成工具。不過發表會後，顯然市場不是太買單，蘋果股價應聲下跌。 蘋果執行長 庫克：「隆重介紹 Apple Intelligence，這是一種全新的個人智慧系統，它可以讓您的個人產品，變得更加有用和吸引人。」 年度蘋果開發者大會，庫克宣布發表「蘋果智慧（Apple Intelligence）」，透過生成式模型，執行複雜指令，包含iPhone 15 Pro以上機種，搭載M1自研晶片的iPad和Mac電腦上，都升級提供AI機能。 Apple機器學習與人工智慧總監 凱爾西·皮特森（Kelsey Peterson）：「（Apple Intelligence ）它將強大的生成模型置於您的iPhone、iPad 和Mac 的核心。寫作工具可以為您重寫、校對和總結文本，它們可以自動使用，在Mail、Notes、Safari、Pages、Keynote。」 蘋果宣布與OpenAI公司合作，導入聊天機器人ChatGPT，可以理解用戶語音內容，並新增「文字」輸入方式執行任務，若用戶同意，Siri會直接使用ChatGPT生成的回應內容作為解答。 Apple軟體工程資深副總裁