加拿大把叛国指称纳入对外国干涉选举的调查；反对党领袖：无现任国会议员有叛国行为

一名加拿大反对派领导人星期二(6月11日)在审阅了一份高度敏感的报告后表示，没有现任国会议员故意背叛加拿大，但一名前议员向外国情报部门分享了秘密。 与此同时，议员们以320票对两票通过了一项动议，扩大目前仍在展开的对外国干预加拿大2019年和2021年选举的公开调查，把审查有关叛国罪的指称也纳入调查内容。 这项由大法官玛丽-乔西·霍格(Marie-Josee Hogue)领导的调查于去年9月启动，此前情报泄露称中国和其他国家试图破坏加拿大的民主进程。 上星期发布的一份经过大量遮盖的国家安全委员会报告，进一步震惊了渥太华，该报告指控一些国会议员与外国政府秘密合作。 “（报告中）没有对加拿大表现出不忠诚的国会议员名单，”绿党联合领袖伊丽莎白·梅伊(Elizabeth May)在获得阅读该报告的安全许可后在新闻发布会上说。 “在阅读了完整的未经遮盖的国家安全情报委员会议员报告后，我可以说我不担心下议院的任何人，”她说。 她补充说，报告中提到了一些国会议员–“极少数”–他们可能是外国干涉计划的“不知情”的参与者。 她评估这份情报时说，他们中没有一个“可以被称为是故意要背叛加拿大而支持外国政府”。 然而，她确实强调了一个“令人担忧的案件”，涉及一名没有透露姓名的前国会议员，这名前议员在报告中被指控在出国旅行期间主动与外国情报官员分享特有的信息。 “那个人应该受到全面调查和检控，”她说。 特雷莎·梅伊要求取得阅读该报告的安全许可，随后获得批准。她是第一位获得安全许可并公开谈论该报告的反对派领袖。 政府官员拒绝透露报告的内容。 上个月，大法官霍格领导的反外国干涉委员会在第一份进展报告中得出结论认为，在2019年和2021年的选举中发生了外国干预。这些选举使总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)的自由党重新掌权。 她强调了两种干涉机制–虚假信息和财务支持–包括贿赂、勒索、网络攻击，以及通过社交媒体和大众媒体传播虚假信息。 但是她说，这并没有影响这些选举的结果。 她的最终报告预计将于12月发布。 (本文依据了法新社发自加拿大渥太华的报道。)