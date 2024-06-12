美国对中国发生袭击美国教师事件表示关切

中国当局正在对星期一(6月10日)在中国东北发生对一所美国大学的四名教员遇袭事件以及目前已被拘留的55岁嫌疑人的作案动机展开调查。美国官员们表达了他们对这一事件的关切。 白宫国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)星期二在社交媒体X上的贴文中说：“我们对美国公民在中国吉林市被刺伤深感关切。” 沙利文还补充说，美国官员一直与被刺教师以及中方对应官员保持联系，“以确保受害者的需求得到满足，并采取适当的执法措施。” 美国驻中国大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)在X上的贴文中表达了类似的观点。 “我对三名美国公民以及一名非美国公民的艾奥瓦州居民在中国吉林被刺伤感到愤怒和深感不安，” 他说。伯恩斯补充说，一名美国领事官员星期二(6月11日)在医院探望了这四人。 中国外交部星期二证实了这次袭击事件，并表示受害者的伤势均没有生命危险。美国国务院发言人星期二表示，他们正在与地方当局保持联系，并正在密切关注情势。 外交部发言人林健在例行记者会上说：“所有伤员第一时间被送医并得到妥善救治，均无生命危险。” 袭击发生在星期一，当时正值中国的节日，来自艾奥瓦州一所小型文理学院康奈尔学院(Cornell College)的四名教员正在公园里散步。他们四人在中国参加与当地的北华大学的合作项目。 这起事件白天发生在北山公园，那里有多座古寺。受害者当时由吉林市北华大学的一名成员陪同。 根据吉林市公安局船营分局的一份声明，袭击嫌疑人姓崔。当地警方随后发布了协查通报，确认该男子为吉林市龙潭区居民崔大鹏。当局说，崔大鹏在其中一人碰撞了他后袭击了这群人。吉林警方说，还有一名试图阻止行凶的中国游客也被刺伤。 美联社(AP)报道说，受伤者之一戴维·扎布纳(David Zabner)当时正在下山，突然听到尖叫。 他从病房对艾奥瓦公共电台新闻(Iowa Public Radio News)说：“我转过身，看到一个男子冲我挥刀。我当时没有立刻意识到发生了什么。我以为我的同事们被推了，而他出于某种原因，来推我。然后，我低头看了我的肩膀，这才意识到：‘我流血了。我被扎了。’”