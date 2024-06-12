四名美國教師中國吉林遇刺 國會議員關注 【新唐人北京時間2024年06月12日訊】週一，中國吉林市「北山公園」發生凶案，四名美國大學教師被刺傷，送醫救治。美國國會議員表示，正在跟美國駐華大使館合作，確保四名受傷教師得到治療，並安全返回美國。 週一，四名美國愛荷華州康奈爾學院教師，在吉林市北山公園遊玩時，被一名男子刺傷，流血倒地。視頻畫面顯示，其中一位教師衣服被血染紅，血流在地，其他人均手捂傷口，等待救援。 目前傷者均已送醫，接受治療，沒有生命危險。 中共警方稱，嫌犯崔某已經被捕，行兇動機有待調查。 康奈爾學院已經證實，四名教師是受吉林市北華大學邀請、短期講學的交換學者，不幸在中國遇刺。 其中一名受害人是愛荷華州眾議員亞當·扎布納的兄弟。 美國愛荷華州聯邦眾議員瑪麗安內特‧米勒-米克斯週一發推文說：「我們正在通過適當的渠道合作，並請求與美國大使館就相關事宜進行溝通，以確保受害者首先得到高質量的傷病治療，然後以醫學上可行的方式離開中國。」 愛荷華州聯邦參議員喬尼·恩斯特發推文說：「我和我的團隊正在密切關注有關弗農山康奈爾學院人員在中國被刺傷的報道。 我們與學院和國務院保持聯繫，並隨時準備進一步幫助這些愛荷華州人。祈禱所有人早日康復。」 這次美國教師被刺傷的消息一度登上熱搜，但隨後，視頻和網友評論被中共大量刪除。 有大陸網民留言質問中共當局，「不是说（中國）是世界最好治安吗？」 還有網友帖文，指出中共多年的鬥爭思想教育是社會暴力事件的元兇，帖文說：「中國社會一部分群體長期受『民族主義』情緒和『受害者心態』裹挾，最終走向極端仇外的危險傾向。」 中共推出反間諜法後，美國國務院對中國大陸發布了旅行警告，提醒遊客當心遭任意拘留和可能被阻止離開中國，敦促美國人「重新考慮前往」中國大陸。一些美國大學因此暫停了中國項目。 新唐人電視台記者于良、宇微綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/11/a103888588.html