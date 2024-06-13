李强首访新西兰 示警称“两国间的分歧不应成为鸿沟”

中国国务院总理李强星期四(6月13日)抵达新西兰展开罕见访问。李强和新西兰总理克里斯托弗·卢克森(Christopher Luxon)会谈后表示，中国与新西兰之间的分歧不应成为“鸿沟”，并承诺加强贸易和“友谊”。 李强于星期四上午乘包机抵达新西兰首都惠灵顿。在双边会晤前，李强表示，他的目标是恢复中国与新西兰的“传统友谊”，并承诺提供机会加强贸易、旅游和投资。 两人在闭门双边会晤后出席记者会。卢克森表示，他利用这次会谈强调了敏感问题，包括对外国干涉的担忧和南中国海局势的升级。 卢克森说：“我向李强总理提出了一些对新西兰人很重要的问题，这些问题关系到我们的核心价值，包括人权和外国干涉。我们不会容忍任何国家的外国干涉。” 李强则表示：“我们并不总是在所有问题上意见一致，这是很自然的。但这种分歧不应成为阻碍交流与合作的鸿沟。” 两人还讨论了两国的贸易伙伴关系。李强预告，中国将把新西兰列入单边免签国家名单。 两国同意扩大双边贸易投资合作规模，并同意启动服务贸易负面清单谈判。两国总理会后共同见证了服务贸易、营商环境、农食产品输华、科技、专利审查、候鸟保护等双边合作文件的签署。 尽管卢克森表示此次访问为商业带来了宝贵机会，新西兰近年一直致力于减少对中国的依赖，寻求使出口市场多样化。因此，这次访问将不像以前那样单纯是个经济成功的故事。 新西兰在安全问题上对北京的立场一向比“五眼联盟”的其他伙伴更为温和。然而在中美争夺太平洋地区影响力之际，卢克森本月访问纽埃和斐济前提到，地区的地缘政治局势“越来越动荡”，尽管他没有指名中国。 其中一个可能的摩擦点是新西兰正考虑参与澳英美安全协议(AUKUS)的合作机制。 卢克森在双边会晤后表示，中国代表团确实在会中“表达了对AUKUS的担忧”。 地缘政治分析师杰弗里·米勒(Geoffrey Miller)告诉法新社，李强的访问传达了一个显而易见的信息：“不要冒险。” 米勒说，北京可能利用贸易的“胡萝卜政策”来试图软化新西兰的立场，也让新西兰了解，如果参与AUKUS，“它可能会失去什么”。 中国是这个南太平洋国家最大的贸易伙伴，双边贸易额达360亿新西兰元(220亿美元)，新西兰几乎三分之一的商品出口到中国。两国在2008年签署双边自由贸易协定，这是中国与经合组织国家签署的第一份自贸协定。 李强是中国政治二把手，地位仅次于中国国家主席习近平，是自2017年之后造访新西兰的最高层级官员。 李强将在星期六(6月15日)开始对澳大利亚的访问，之后还将访问马来西亚。 在新西兰和澳大利亚停留的六天时间中，李强将走访五个不同的城市，会见两国总理，与商界领袖举行一系列会谈。在澳大利亚的首站之一将是租有中国熊猫的动物园行程，被视为开展中国标志性的“熊猫外交”。 (此文依据了美联社和法新社的报道。)