李强抵达新西兰展开罕见访问 两边着重两国贸易关系

中国国务院总理李强星期四(6月13日)抵达新西兰，开始对其在西方民主国家中最亲密的伙伴新西兰访问，之后前往澳大利亚。当前这两国都在努力应对北京在太平洋地区的影响力，李强此次出访澳新两国十分罕见。 新西兰将注重两国的贸易关系，也将关注南太平洋安全问题。 李强是中国政治二把手，地位仅次于中国国家主席习近平，是自2017年之后造访新西兰的最高层级官员。根据中国外交部，李强此行还将访问澳大利亚和马来西亚。 在新西兰和澳大利亚停留的六天中，李强将走访五个不同的城市，会见两国总理，与商界领袖举行一系列会谈。在澳大利亚的首站之一将是租有中国熊猫的动物园行程，被视为开展中国标志性的“熊猫外交”。 李强星期四上午乘包机抵达新西兰，新西兰卫生部长肖恩·雷蒂(Shane Reti)和中国驻新西兰大使王小龙接机。 车队驶出惠灵顿机场时，受到一小群支持者的欢迎。他们敲锣打鼓，欢呼并挥舞着红金相间的横幅。也有少部分人抗议李强的到访。 李强在抵达后不久发表声明，提及中国与新西兰的友好往来历史，并强调两国在贸易、投资、旅游、科技、人文等领域合作取得的“丰硕成果”。 新西兰总理克里斯托弗·卢克森(Christopher Luxon)预计将在随后的公开声明中赞扬与中国的贸易关系。 中国是这个南太平洋国家最大的贸易伙伴，双边贸易额达360亿新西兰元(220亿美元)。两国在2008年签署双边自由贸易协定，这是中国与经合组织国家签署的第一份自贸协定。 尽管卢克森表示此次访问为商业带来了宝贵机会，新西兰近年一直致力于减少对中国的依赖，寻求使出口市场多样化。因此，这次访问将不会像以前那样单纯是个经济成功的故事。 新西兰在安全问题上对北京的立场一向比“五眼联盟”的其他伙伴更为温和。在中美争夺太平洋地区影响力之际，卢克森本月访问纽埃和斐济前提到，地区的地缘政治局势“越来越动荡”，尽管他没有指名中国。 卢克森在李强到访前向媒体表示，在与李强的会谈中，他将“指出我们的分歧，并公开讨论这些问题。” 其中一个可能的摩擦点是新西兰正考虑参与澳英美安全协议(AUKUS)的合作机制，北京可能采取贸易的“胡萝卜”（奖惩）政策，试图软化这一立场。 “我们认为AUKUS在安全方面是有益的，可以为印太地区提供安全保障，”卢克森说。他认为在决定是否参与之前，应先探讨相关选择的可能性。 中国外交部长王毅3月份访问新西兰时，严词驳斥了新西兰和澳大利亚对地区的安全担忧。 对此，卢克森说：“这些（地区威胁）真实存在。” 李强将在星期六(6月15日)前往澳大利亚。他的堪培拉之行标志着近两年来澳中重建关系的努力，尽管双方在地区安全和人权问题上存在分歧。 中国反对澳大利亚希望在美英帮助下取得核动力潜艇的计划，但由于澳大利亚不太可能在此问题上让步，李强的重点可能是超越分歧、深化经济联系。澳方预测，在李强访问后，北京将很快解除针对澳大利亚产品设置的最后一道象征性障碍，允许活龙虾销往中国市场。