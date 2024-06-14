李强继续访问新西兰 大力宣传与中国做生意的机会

中国国务院总理李强星期五(6月14日)抵达新西兰北部枢纽奥克兰(Auckland)，在访问新西兰的第二天继续和新西兰政府以及商界领袖会面。他这趟访问激起了新西兰商界领袖与中国建立新贸易渠道的希望。李强正在对新西兰和澳大利亚进行为期六天的区域性访问，他是自2017年时任中国总理李克强到访以来访问这两个国家的北京最高级别官员。 根据世界银行(World Bank)的数据，中国占新西兰出口收入的30%。但新西兰当地存在着担忧，如果这个世界第二大经济体的景气继续放缓，可能会不再有如此高的贸易收入比例。 李强星期五在奥克兰的晚宴上与更多当地商界领袖会面，包括代表新西兰一些最大出口商和最具影响力企业的新西兰-中国关系促进会(New Zealand China Council)。该会发言人表示，他们很希望“听取总理对双边关系潜在新增长领域的看法”。 新西兰作物食品研究所(New Zealand Institute for Plant and Food Research)首席执行官马克·派珀(Mark Piper)于星期五早些时候带领李强参观该所的研究设施。该所是负责推动新西兰农业、食品和饮料行业发展的政府顶级科学研究机构。 派珀表示，李强确实很投入，在我们参观过程中他也问了很多问题，“他谈到有关于更多的研究合作和更多的人员交流，这正是我们真正感兴趣的”。 “他(李强)非常重视合作，他知道新西兰能为中国带来价值，中国也能为新西兰带来价值。” 新西兰是首批与北京签署全面自由贸易协定的发达国家之一。中国消费者尤其对新西兰的优质肉类、乳制品和葡萄酒有着极大的胃纳需求。 李强星期四(6月13日)开始对新西兰首都惠灵顿进行访问，并大力宣传贸易、旅游和投资机会。他表示: