G7同意拜登提出的用被冻俄资产利息向乌克兰提供500亿美元贷款计划

由富裕民主国家组成的七国集团(G7)星期四(6月13日)宣布将向乌克兰提供数百亿美元贷款，并将使用被冻结在西方金融机构的俄罗斯资产的利息收入来向西方盟友还贷。 峰会东道主、意大利总理乔治娅·梅洛尼(Giorgia Meloni)说：“我们已经达成政治协议，在年底之前向乌克兰提供额外的大约500亿美元的财务支持。” 在宣布这一决定之际，七国集团领导人星期四聚集在意大利普利亚地区的豪华度假地博尔戈·埃格纳齐亚，举行了第一天的峰会。 这项宣布是美国总统乔·拜登(Joe Biden)的一项胜利。他一直督促七国集团领导人同意他提出的向乌克兰预付资金以帮助抵抗俄罗斯入侵的计划。 拜登星期四晚间在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelenskyy)联合举行的记者会上说，七国集团的协议“再次提醒普京，我们没有退缩。事实上，我们正站在一起，反对他的非法侵略。” 大约2800亿美元的俄罗斯资金被冻结在西方金融机构。预计这些资金每年至少产生30亿美元的利息收入。这笔500亿美元的贷款将在10年或更长的时间里用这笔收入来偿还，或者等到俄罗斯支付赔款为止。 与拜登一道旅行的一名行政当局高级官员星期四对记者们说，美国将不会成为与其他七国集团成员组成的“贷款银团”的一部分。 其他七国集团成员预计将宣布本国愿向乌克兰提供多少资金。 欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)说：“财长们如今正在整理细节，比如必要的金融逆止工具话题，并尽快予以澄清。” 那位行政当局官员说，如有必要，美国愿意全额预付500亿美元。这笔钱可以在“本日历年”内提供，具体取决于乌克兰吸收资金的速度。 “美国国际发展署(USAID)已经从国会获得了贷款授权，”这位官员在记者简报会上告诉美国之音(VOA)。“没有固定的时间表或上限，但我们已经决定我们可以提供最高达500亿美元的资金。” 今年5月，欧盟就一项相对没有那么激进的计划达成了一致，该计划将为乌克兰提供每年产生的利息收入。 根据欧盟的规定，冻结资金的制裁制度必须由欧盟27个成员国每六个月一致更新一次。那位拜登行政当局的高级官员表示，德国、法国、意大利、欧盟委员会和欧洲理事会主席已承诺保持这些资金的冻结状态，并将寻求全体欧盟成员国的批准。 这位官员补充说，还需要敲定其他要求，包括欧盟的采用以及贷方、乌克兰和任何中介机构之间的合同。