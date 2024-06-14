香港采购经理指数再下跌 各行业东主皆叫苦连天

在经历数年的政治“改革”及新冠疫情影响后，香港社会已变得十分“和谐”，经济本应迎来复苏良机。然而，标准普尔最新数据显示，5月份香港采购经理指数降至49.2，连续第三个月跌破50大关，显示经营环境预期持续低迷。这对香港经济来说是又一次重击。批发和零售业者纷纷表示，当前的经营状况依旧严峻，亟待新的突破。 这也是标普全球公布的香港采购经理人指数(PMI)今年第三次跌穿50，相关数据更是最近一年半以来第二低。负责公布这次数据的标普全球市场财智经济研究部副总监Pan Jingyi更预言，近期香港的经营环境很可能持续低迷。撇开冰冷的经济数据，香港商家无论是在批发业还是零售业，皆坦言正面对相当悲观的境况。 客户结业令生意难做 张先生自2008年起在香港著名的批发市场深水埗经营布匹批发生意。得益于中国经济在千禧年(2000年)后的迅速发展，张先生的生意一度相当红火，订单源源不断，无论是来自中国大陆还是出口国外。然而，随着中国大陆生产成本的不断上涨，欧美品牌逐渐将成衣生产转移至东南亚地区，加之中国大陆经济近年来持续低迷，整体消费力大不如前，导致布匹批发市场需求大幅减少。 张先生表示，疫情后的“复常”几乎感觉不到。“今年的生意额虽然有所好转，但相比疫情前已经下降了50%。从前的生意额足以维持生活，但现在真的很差。整体经济环境不好，许多长期合作的客户已经流失，甚至有些已经结业，所以生意下滑了。”他说。目前，张先生在采购货品时更加谨慎，采购量也因生意减少而减少了一半。 布匹批发业面临不景气，成衣批发业同样难逃厄运。李先生在香港从事牛仔裤批发已有40多年，但目前面临前所未有的危机。他表示：“高峰期每天可以做到一个货柜的出口生意，现在每天连十条牛仔裤都卖不出去。” 随着香港及中国大陆经济环境转差，疫情期间人们的购物模式转向线上，传统批发行业的李先生坦言生意难以为继。“主要是生活方式和购物方式的改变。经济不好的时候，所谓衣食住行，每个人都会优先考虑食物和住房，这两项都解决不好，又怎会有余钱购买衣服呢？而且香港人已经购置了很多牛仔裤，经济不好的话为何还要再买呢？”他说。 批发及出口业沦为夕阳工业 香港本地市场不景气，出口贸易也难言乐观。尽管香港政府统计处在今年5月公布的数据显示，4月整体出口达到3787.39亿港元，按年增长3.7%，比2023年4月增加近400亿港元。然而，相比2024年3月的3844.9亿港元，今年4月的整体出口仍下降了超过500亿港元。根据过去几年4至8月的销售淡季走势，以及去年同期的出口总额持续疲软，预计未来几个月香港出口形势难以明显好转。 李先生表示，出口市场几乎已经消失。“现在根本没有出口业可为，商家在世界各地都有自己的工厂。过去香港成衣在全球占有重要地位，但现在已成夕阳行业。以往有不少外国厂商来香港采购，但现在他们根本不会在香港买很多货，那么他们还为何要坐飞机来香港呢？” 随着中国“世界工厂”地位不再稳固，香港的批发和出口业也逐渐衰落，零售行业的发展前景更加堪忧。香港零售业不仅未因疫情结束而受益，反而因为租金和员工薪资高昂，以及对外口岸全面开放，许多香港人每逢周末或长假期选择到大陆或国外旅游消费，使得香港零售业情况比疫情期间更差。 根据香港政府统计处公布的最新数据，4月零售业销货价值为295.76亿港元，是自2023年以来首次跌破300亿港元大关，销货价值指数和销量指数的按年变动率分别创下-14.7%和-16.5%的新低水平。 对外通关导致零售生意下滑 30多岁的郑先生在2021年疫情期间，与另外两名友人选择“逆市创业”。他们在九龙闹市区开设了一家玩具精品店，专门售卖具有香港本土特色及日本直送的正版玩具和动漫模型，生意一度相当不错，甚至在短期内成功开设分店。然而，随着疫情结束，郑先生的玩具店生意却大幅下滑，仅剩下八成的营业额。 “旧客户现在直接去日本购买玩具，因为日元汇率便宜。外国的物价比香港更便宜，生意怎能不减少呢？”郑先生告诉美国之音，“以前早上11点准备开门时，已经有人在门外排队，问我们什么时候开店。现在就算是周六中午，外面也没多少人在逛街。以前中午12点就能做到五六百元的生意，现在只有一百多元。事实上，任何时间逛街的人都少了很多。我们曾经在一个周三一整天只做了五百元的生意，连一个人的工资都不够支付。” 郑先生表示，由于最近刚与业主续签了两年的新合同，只能再观察这两年的发展再决定是否继续经营。 此外，香港零售行业在生意不景气时还要面对各种挑战，如业主希望加租金等。郑先生直言，香港政府的管理不善使零售行业更难生存。他说：“政府的塑料袋征费措施已经为全香港零售业带来了很多麻烦。这个政策让我们不得不花大笔钱购置新的包装袋。印有店名的塑料袋是很好的宣传工具，但现在政府要求我们改用他们销售的塑料袋。所以，只要政府别搞那么多事，香港店主就能自救。”