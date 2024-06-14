意大利連線：七國峰會意大利開幕 聚焦俄烏戰爭和中共威脅 【新唐人北京時間2024年06月14日訊】觀眾朋友好、歡迎收看晚間新聞。「七國集團峰會」週四在意大利「普利亞」舉行，七個首腦將聚焦俄烏戰爭、中東局勢，以及共同應對中共不公平貿易等全球挑戰。美國總統拜登與烏克蘭總統澤連斯基，也在近期內第二次會晤，下面來看本台記者發自峰會現場的報導。 6月13日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在普利亞大區的一家豪華酒店外歡迎與會的七國集團領導人。包括美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利和日本。歐盟領導人也應邀參與所有討論。 美國總統拜登：「迄今爲止，美國已在世界各地調動了600多億美元的投資。這是去年的兩倍。」 「我們正在共同證明，民主國家是可以提供幫助的。」 拜登總統宣布，意大利將響應七國集團的倡議，向非洲大陸提供發展援助。該倡議旨在抵禦中共在非洲的勢力擴張。 歐盟委員會主席馮德萊恩：「歐洲提供了500億歐元的支持，美國提供了600億美元的支持，現在七國集團又提供了500億美元的援助。」 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Lenyen)表示，所有七國集團成員都為一項500億援烏貸款做出了貢獻。 馮德萊恩：「這是我們向烏克蘭發出的一個強烈信號，我們將支持烏克蘭爲自由而戰，滿足其所需。這也是向（俄羅斯總統）普京發出的一個強烈信號，即普京不可能超越我們。」 記者：「美國總統拜登週四，在我們所在的意大利普利亞與烏克蘭總統澤連斯基共同召開記者會，拜登在會中特別突出了中共對俄羅斯的支持。」 拜登：「中（共）國提供的不是武器，而是生產這些武器的能力以及可用的技術，因此它實際上是在幫助俄羅斯。」 峰會期間，七國集團將討論500億美元援烏貸款的具體細節。這項貸款以俄羅斯被凍結資產的利息作抵押。 當天，七國集團領導人將目光投向天空，意大利軍隊的傘兵揮舞着與會國國旗，並與七國首腦合拍了一張全家福，峰會將持續到本週六。 新唐人電視台記者陶明、趙鳳華意大利普利亞連線報導 本文網址: