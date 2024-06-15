新版日圓下個月上路！旅日達人示警：得當心「這問題」

日本將於今年7月3日發行新版紙鈔，有10000日圓、5000日圓及1000日圓3種面額。（路透） 林浥樺／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕日本將於今年7月3日發行新版紙鈔，有10000日圓、5000日圓及1000日圓3種面額，不只將鈔面人物、風景物更新，還把阿拉伯數字置中放大、一目了然，方便外國人使用，這成為自2004年以來，日本時隔20年再次更新紙鈔設計，防偽技術也有了更進一步的增強。不過旅日達人林氏璧透過臉書《日本自助旅遊中毒者》發文提醒，舊紙鈔還是可使用，反而是新紙鈔有可能碰壁！ 林氏璧指出，日本業者為了因應新版紙鈔，正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器的系統。但目前看來，有些地方會來不及，可能會遇到新紙鈔無法使用的窘境。 請繼續往下閱讀… 林氏璧引述《NHK》的報導，指出根據日本財政部5月的調查發現，不同行業在7月3日預計可使用新鈔的完成度有所不同，金融機構的ATM可達90%以上；主要超商和超市的自動售票機和收銀機也可達到80%至90%。 但值得注意的是，投幣式停車場和餐廳的食券機則只有約50%；飲料自動販賣機更僅有20%至30%。某間擁有17萬台以上飲料自動販賣機的大型企業表示，要把機器全部更新成可以使用新鈔的話，可能需要2年時間。 林氏璧表示，他自己最近幾年造訪日本時，已經越來越少遇到只能使用現鈔的地方，包含行動支付PayPay、Quic Pay，以及IC卡SUICA，或是信用卡等輪番上陣，不過他也提醒，到日本旅行當然還是要準備一定程度的現金，以備不時之需。 林氏璧強調，日圓舊版紙鈔可以永久通用，不用擔心。反而新鈔現階段可能會遇上無法使用的狀況，「所以現階段好像還不如準備著舊鈔就好」。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法