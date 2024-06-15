最可愛史努比陪你飛！星宇航空「SNOOPY主題航班」限定5個月登場，機票、撲克牌等30+聯名品項曝光

必須要搭一回星宇航空STARLUX Airlines！現在再次邀來史努比SNOOPY打造主題航班，從機票、餐點、撲克牌都有他的身影，只限定5個月快把握！ by Benny- 2024/06/15 更新 Photo／星宇航空 STARLUX Airlines、Benny 星宇航空真的很會！在《花生漫畫》2024年迎來75歲的大日子之際，雙方正式宣布開設最可愛航班，6/15起展開限時5個月的主題航班，機上各式用品都能看到史努比、查理布朗、莎莉布朗等經典角色身影，為翱翔天際時刻再添超萌回憶。快隨著我們的獨家開箱，搶先看看有多可愛！ 獨家開箱星宇航空STARLUX x PEANUTS史努比主題航班機上服務用品 星宇航空STARLUX x PEANUTS史努比主題航班正式啟航 星宇航空X《花生漫畫》主題航班機票 星宇航空自2023年底便與《花生漫畫》展開合作，受到廣大粉絲熱烈迴響後再推出聯名午茶禮盒，引發搶購熱潮。現在可說是粉絲們許願成功，宣布6/15~10/31全航線推出「SNOOPY主題航班」（不含洛杉磯、西雅圖航線），從機場報到時便能拿到SNOOPY主題登機證，印上穿著機長裝扮的史努比，完全值得好好收藏起來。 紙杯、米果、餐巾紙、耳機袋全都有史努比的身影！ 星宇航空X《花生漫畫》主題航班聯名品項