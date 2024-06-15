永續航空燃料少又貴？航空新創業找解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北15日電）擴大採用以生質原料為基礎的永續航空燃料（SAF），被視為航空業減碳的關鍵，國內航空四雄都表示響應；但業者坦言，SAF初期又少又貴，價值鏈也未成熟，各界已從科學方法、創投基金、共同分攤成本等方式尋求解方。 永續浪潮來襲，對各大產業而言，節能減碳已成為年度最重要的關鍵字。依據聯合國統計，航空業的二氧化碳產生量約占全球總量的2%到3%，以生質燃料為基礎的永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，SAF）可由廢食用油、木屑、垃圾等製成，估減少最高達80%的航空碳排，被視為航空業減碳最有效的解決之道。 華航、長榮航全球航網綿密，目前均已清楚規劃SAF使用比例的進程。華航預估，2025年SAF的添加比例為2%，並依時程放大，2030年5%、2040年40%、2050年達到65%；長榮航空除了新機飛渡返台添加高比例的SAF之外，也規劃從2025年的2%、2035年10%，到2050年完全達到淨零碳排。 長程線較少的低成本航空公司台灣虎航則表示，主動爭取未來於新機交付飛渡過程中，添加SAF，後續也將配合國家政策與法規要求。 星宇航空新出爐的永續報告書中顯示，依照空中巴士（Airbus）政策，新機交機飛渡航班會使用至少5%的SAF，中長期目標為2035年添加比例達5%。 儘管國際航空運輸協會（IATA）近期宣告，2024年SAF全球產量估達150萬噸，產量較2023年成長3倍，但相對於2024年全球航空燃油市場需求來看，這僅占0.53%而已。 航空業者對中央社記者表示，雖然業界積極響應採用SAF，但SAF被公認有「又少又貴」兩大挑戰。產量稀少來自目前原料短缺，無法從有機物質中生產足夠生質燃料；另因相關技術仍處於起步階段，生產成本昂貴，比傳統航空燃油高出3至5倍。 除此之外，業者透露，SAF還有生產、儲存等基礎設施限制，且缺乏公定的生產標準及相關配套措施。換言之，「SAF價值鏈尚未成熟，供需之間也需要有更穩定的媒合關係」。 他認為，台灣目前沒有投入開發SAF的策略，未來國內航空業者勢必只能飛到其他國家去購買SAF並添加，除了成本增加，碳足跡拉長，自然也會減少節能減碳效益。 為此，各國與相關單位積極尋找解方，除了仰賴科學方面的進展，例如部分新創公司正考慮用酒精、木材生質能、垃圾及空氣中的碳等新技術製造燃料，近期也傳出澳洲科學家從垃圾掩埋氣找到關鍵技術。 在鼓勵生產的部分，美國聯合航空公司（United Airlines ）2023年初就投資1億美元，成立永續飛行基金。不到一年，新增多家新的企業夥伴，該基金已翻倍增加達到2億美元，用來支持增加SAF原料供應和技術開發。 在成本分攤上面，除了航空業者，上下游業者與消費者也難置身事外。例如德國漢莎航空集團（Lufthansa）已是全球5大SAF客戶之一；國內山富旅遊、鳳凰旅遊都與德國漢莎航空集團完成SAF燃油合作採購，不只共同分攤SAF成本，也為ESG節能減碳盡一分心力。 而腳步積極的新加坡也宣布，從2026年起，要求所有從新加坡起飛的航班使用SAF；但為抵銷部分費用，新加坡將根據旅行距離和艙等收取不同稅金，估計從2026年開始，從新加坡直飛倫敦的經濟艙機票可能上漲12美元，約新台幣377元。 IATA也指出，目前約140家能源廠商宣布將投入製造SAF，並將於2030年開始供應市場，如順利投產，屆時全球產量將來到5100萬噸；但IATA也認為，各國政府需要具體的實施政策，確保航空公司能夠真正購買得到所需要的SAF用量。（編輯：張良知）1130615