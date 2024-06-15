烏克蘭和平峰會瑞士召開 陣容龐大 中共缺席 【新唐人北京時間2024年06月15日訊】烏克蘭和平高峰會6月15日在瑞士召開，峰會陣容龐大，近90個國家參加，中共缺席，俄國沒有被邀請。瑞士政府表示，高峰會主要是為啟動烏克蘭和平進程，並帶動之後俄烏均參加的和平會談，為烏克蘭建立一個基於國際法的持續和平。 世界領導人週六（6月15日）起 齊聚瑞士盧塞恩湖畔的布爾根施托克酒店。約90個國家參加烏克蘭和平峰會，其中多為國家元首。 這場峰會是在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的倡議下舉行的。 瑞士政府表示，和平高峰會主要任務是： 如何根據國際法和《聯合國憲章》為烏克蘭實現全面、公正和持久的和平進行對話； 就可能的和平框架達成共識； 討論讓俄烏雙方都參與的和平路線圖。 烏克蘭政府先前表示，峰會將重點協商三個能夠爭取各國支持並採取行動的議題。 黑海航行自由，即允許烏克蘭出口穀物，並保護全球糧食安。 就俄羅斯停止轟炸烏克蘭核能基礎設施達成協議。 交換戰俘以及讓數千名被運送至俄羅斯的烏克蘭兒童返回家鄉。 在和平峰會的第一天，美國副總統哈里斯承諾向烏克蘭提供 15 億美元的一攬子援助，用於修復因俄羅斯轟炸而受損的基礎設施。 此次峰會未邀請俄羅斯。瑞士政府稱是因為莫斯科無意出席。