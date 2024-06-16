紐約市警慶祝輔警長40年服務紀念典禮 【新唐人北京時間2024年06月16日訊】6月15日，紐約市警109分局爲一名輔警長舉行服務嘉獎典禮。輔警並非正式警員，他們義務為社區服務，負責交通控管、巡邏與活動安全維護等，減少警察的負擔。輔警長Jimmy Mitts 40年來對社區無私的貢獻，獲頒長期服務獎（Longevity Award）。來看報導。 受頒典禮的氣氛溫馨而莊嚴，社區成員與警界同仁齊聚一堂，慶祝109分局的輔警長Jimmy Mitts對社區40年來的無私奉獻，獲頒長期服務獎（Longevity Award）。 紐約市警109分局輔警長Jimmy Mitts：「我很享受擔任輔警的身份，我喜歡社區的人們，我從他們身上學到很多，了解這社區的不同文化。」 紐約109分局華裔社區聯絡官、探員黃凌欽：「（輔警）是那種義務，然後又沒有工資拿的，為這個社區艱辛的付出這40年，我覺得是非常不容易的。」 Jimmy Mitts平常在法拉盛的喜來登酒店擔任設施和安全總監，業餘時間則致力於社區服務。 Jimmy Mitts：「無論下雨、下雪、炎熱的天氣下，警界同仁都堅守社區安全。」 輔警身穿NYPD（紐約市警）制服，對於一般民眾來說，難以區分差異。通常會直接將他們視為警察，在需要時請求協助。 紐約市警109輔警協調員黃偉豪：「輔警的付出，不是為了任何榮耀，也不是為了金錢，他們不求任何東西。」 輔警在社區安全中扮演著不可或缺的角色。長期為社區服務的Jimmy表示自己還不想退休。他擁有健康的身體，希望繼續擔任志工。 新唐人電視台記者夏聞悅、尚敬紐約採訪報導 本文網址: