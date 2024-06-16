“七一”临近，洛杉矶民主人士举办“中共百年暴行展” 助海外人士认清中共本质

随着中国共产党建党103周年的临近，星期六（6月15日），在美国加利福尼亚州的中国民主人士和异议人士在洛杉矶华人聚集地举办“中共百年暴行展”，揭示中国共产党在过去一个世纪在中国大地上实施的独裁专制和犯下的各种暴行。举办者说，他们希望帮助更多的海外华人以及外国政府进一步认清中共的残暴本质。 当天，华人聚集地丁胖子广场所在的蒙特利公园市最高气温达到31℃，天气十分炎热。但依然有近百名民众亲临现场参观展览。 展览主要以图片的形式展出，展出内容，用活动组织者的话说，都是“中国共产党刻意封锁的信息”。其中包括1989年6月3日至4日，中共动用军队向反示威学生开枪；1999年开始对“法轮功”的镇压；2019年香港“反送中”运动期间，中共武警和港警对和平游行市民的镇压以及中共在全球设立的海外警察局、镇压政治反对者和异议人士等。 此外，展览还介绍了美国FBI为反击中共海外警察局所宣布的重大逮捕行动，以及如何识别“中共跨国镇压”和向美国FBI举报的具体方法。 让更多海外民众认清中共的“真面目” 展览的组织者之一，中国民主活动家王军涛表示，展览主要展示了三方面的信息：共产党的罪行和暴行，反抗暴政的英雄人物以及让大家了解世界其他地方的民众对反抗中共暴政的支持。 王军涛说，让人民了解中共暴政很重要。“让人们认识共产党在中国到底什么样，很多人认为这还不是一目了然么？确实不是一目了然，你看看海外的华人，有人生活了两代了，都还活在共产党的教育之中，他们也不大看英文的东西。”他说。“如果你来自中国大陆，这些正是共产党最不希望你看到的。” 他说，展览的第二个目的是让海外华人和其他族裔的民众知道，“哪里有压迫，哪里有反抗。”“在这个世界上很多人在反抗共产党的暴政，也有一大批英雄人物，包括我们中国民主党的活动本身，就是向人们展示反对中国共产党的行动。”王军涛说。 他说，更重要的一点是要让民众知道，全世界的民众对反抗中共暴政的支持。他说，美国政府正在开始有计划的进行清理和清洗中共的海外镇压活动就是一个例子。 活动主持人陈娟出生于1989年，来自福建省厦门市，于2022年10月通过“走线”（中国公民通过南美、中美洲往北偷渡前往美国寻求庇护的方式）来到美国。她说：“这次画展的目的是让更多中国人清醒地认识到，共产党是一个非法的武装组织，并不是一个合法政府。它犯下的滔天罪行和反人类罪行罄竹难书。” 她表示，要在中共制造下一轮人道主义灾难之前揭露其真相。她希望所有海外团体能够唤醒国内民众，让他们联手推翻中国共产党，认识到中共的邪恶。 越来越多的年轻“走线”人加入 王军涛说，这次活动吸引了很多年轻人让他感受深刻。“80后、90后，甚至00后这一代人已经觉醒，他们认识到共产党暴政的罪行，并且愿意站出来反抗。他们对共产党暴政更加痛恨，反抗也更加勇敢”。 这次活动的义工王嘉是80后，来自河南省郑州市。他于2022年9月18日通过“走线”（中国公民通过南美、中美洲往北偷渡前往美国寻求庇护的方式）入境美国。他表示，中共最可恶的一点是，即使一些宗教和异议人士逃离中国来到海外，他们仍然会感到恐惧。他希望各国政府能够认清中共的真面目，并将这些海外的间谍全部抓捕，这样大家才会安全。 王嘉对美国之音说：“在中国，由于互联网防火长城的存在，大家无法了解中共的真相。既然我们已经逃离了中国，摆脱了中共的暴政，我们就有义务认清中共的真面目，并将真相传播出去”。 活动参与者郭晓聪也是80后，他出生于1987年，来自湖北省襄阳市，于2023年4月通过“走线”来到美国。他表示，自己是在来到美国后才了解到许多在国内无法获得的信息，尤其是关于中共的一些黑箱操作和海外渗透。 郭晓聪说：“你所了解的政权和实际情况并不一样。它并不是我们所认为的伟大、光荣、正确。我们有义务和必要去了解更多真相，并将其传播出去，让更多人了解和关注，从而对这个政权有所警惕。很多人来到美国后不太关心政治和中国的人权状况，我认为这是非常重要的。我们需要有更强的防范意识，去抵抗中共的渗透和迫害，以及他们的一切‘洗脑’宣传”。 活动参与者陈建伟同样出生于1987年，一直在北京工作。他因支持香港的“反送中”运动被中国大陆的公安约谈，后来又因更换住处受到当地派出所和居委会的监控。然而，这些都不是他最终决定离开中国的原因。促使他下定决心冒险来到美国的，是公安对他网购等私人生活的监控。 陈建伟告诉美国之音：“2023年，我在网上购买了一个投影仪，结果当地派出所打电话问我为什么买投影仪。这是一个非常私人的行为，本应只有我自己知道，但公安却知道我买了投影仪，并询问我为什么买、使用场景和使用频率等。这件事成为我最终决定离开中国，冒再大风险也要来美国的最后一根稻草。” 活动参与者卓子杰出生于1970年，但是，她表示，她不希望孩子留在中国接受中共“洗脑”教育。三年前她持旅游签证带着两个孩子从江苏省来到美国。她说：“这次展览让我非常有感触。有时候我也会害怕，因为中共对我们中国人的言论自由和其他方面的迫害非常严重。有时我也会感到恐惧，但我钦佩那些站出来的人，他们是真正的英雄。”