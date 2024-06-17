普京预计将访越南 美国批评“不该为他提供战争宣传平台”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)预计本周将访问越南。美国驻越南大使馆星期一(6月17日)批评越南邀请普京访问河内，强调任何国家都不该为普京提供“战争宣传平台”。 在越南领导人多次邀请后，普京预计将于星期三(6月19日)和星期四(6月20日)访问越南。 俄罗斯政府尚未正式宣布普京的行程，但据路透社报道，多位越南官员已确认此次访问。报道指出，普京在两天的越南之行中，将和越南新任国家主席苏林(To Lam)等高层会面。 不愿具名的越南官员预期，此次访问中两国将宣布贸易、投资、技术和教育等领域的协议，但仍可能有所变化，领导人之间还可能讨论关于武器、能源等更敏感的问题。 俄罗斯驻越南商务代表卡里诺通(V.N.Kharinothông)上个月说，两国间最迫切解决的贸易议题是银行支援货币结算。 澳大利亚国防学院的越南安全高级专家卡尔·塞耶(Carl Thayer)认为，主要议程将涉及加强经济和商业联系，包括武器销售。双边领导人可能同意通过银行系统开展卢布兑越南盾的货币交易，以实现商品和服务的支付。 越南是俄罗斯在亚洲最亲密的伙伴之一，两国关系在苏联时代就已建立起来，同时越南也是俄罗斯武器的主要买家。普京上次访问越南是在2017年。 普京去年与时任越南国家主席武文赏(Võ Văn Thưởng)在北京举行的中国“一带一路”论坛期间会面。武文赏当时邀请普京“尽快”访问越南，而普京“愉快地接受了邀请”。 美国严词批评越南接待普京的计划 自2022年2月俄罗斯入侵邻国乌克兰以来，美国主导了西方国家对俄罗斯的制裁。与此同时，越南是美国现正积极争取的亚洲合作伙伴之一。 当被问及此次访问对与美国关系的影响时，美国驻越南大使馆的一位发言人表示：“任何国家都不应提供普京平台，让他宣传他的侵略战争，否则就是允许他将其暴行正常化。” 去年3月，总部位于海牙的国际刑事法院(ICC)以涉嫌在乌克兰犯下战争罪行为由，向普京发出了逮捕令。 这名发言人补充说，如果普京能够来去自如、自由旅行，那么俄罗斯公然违反国际法的行为就可能“常态化”。所谓违反国际法指的是俄罗斯称为“特别行动”的入侵乌克兰行径。 美国大使馆发言人强调：“我们不能一切照旧、不能对俄罗斯在乌克兰明显违反国际法的行为视而不见。我们必须追究那些犯下战争罪行之人的责任。” 越南、俄罗斯和美国都不是国际刑事法院(ICC)的成员。