泰国采取下一步行动加入金砖国家集团

泰国正在推进加入金砖国家集团的申请，但专家说，他们怀疑这是否是正确的举动。 金砖集团成员希望建立一个美元和与之相联的世界金融体系的体改系统。他们成立了新开发银行等金融倡议，被视为与世界银行和国际货币基金组织竞争。 泰国内阁5月底批准申请草案后，加入金砖集团的努力迅速发展。 泰国新外长马里斯·桑吉安蓬萨（Maris Sangiampongsa）上星期在俄罗斯出席金砖集团会议后返回泰国。 外交部发言人尼康德·巴兰库拉（Nikorndej Balankura）在给美国之音的书面声明中说，马里斯与俄罗斯外长讨论了有关金砖集团的问题。 声明说，“外交部长在这个星期的金砖集团外长会议上向目前的金砖集团主席国、俄罗斯外长拉夫罗夫递交了泰国加入金砖集团的正式意向书，供集团考虑。我们预计金砖集团现在将根据其程序考虑泰国的要求。” “泰国认为金砖集团在加强多边体系和全球南方国家合作方面可以发挥重要作用，这符合我们的国家利益。 声明说，“就经济和政治受益而言，加入金砖集团会加强泰国在全球舞台上的作用，加强其同新兴经济体的国际合作，尤其在贸易、投资、食品和能源安全领域。” 金砖集团成员国在世界100万亿美元的经济体中贡献超过28万亿。该集团说，希望新兴经济体在世界范围内有更大的代表，表示北美和西欧的西方国家主导世界银行和国际货币基金组织等全球金融机构。 但金砖集团近年来被视为反西方，中国和俄罗斯对减少对美元依赖的世界经济有兴趣。 泰国朱拉隆功大学国际关系教授蒂蒂南·蓬苏迪拉(Thitinan Pongsudhirak)星期五(6月14日)对美国之音说，金砖国家对抗西方已经过度成为一种政治努力 蒂蒂南说，金砖集团“最初是种平台，一个地缘经济组织。我认为它已经成为一个更具地缘政治色彩的公司。” 巴兰库拉说，每个国家都有权决定自己的国家利益，泰国希望同所有伙伴合作，尽管他们还有分歧。 他说，“每个国家决定支持或加入地区和国际组织是根据他们各自的国家利益。泰国同所有国家维持良好关系，我们作为筑桥者、和平倡议者和所有人共同利益的相信者，能够在加强不同国际组织之间的协同效应方面发挥作用。” 马里斯星期五在泰国外交部一个媒体活动上重申泰国希望加入金砖集团，并随后向美国之音证实，尽管地缘政治紧张，泰国希望同所有人合作。 他在一次记者会上说，泰国希望恢复重要全球和地区国家的作用，金砖集团会“提高我们在全球南方的声音。” 但是蒂蒂南说，他认为泰国加入金砖集团的努力具有“误导性”，只会纳入中国和俄罗斯等重要成员国的议程。