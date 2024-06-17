美国国会两党议员下周访问印度，并将会晤西藏流亡精神领袖达赖喇嘛

美国众议院外交委员会主席、共和党籍联邦众议员麦克·麦考尔（Michael McCaul）下星期将率领一个美国国会跨党派议员组成的代表团访问印度，并将专程前往西藏流亡政府所在地达兰萨拉与西藏流亡精神领袖达赖喇嘛举行会晤。 民主党籍的前美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）也是代表团的一位成员。 路透社引述藏人行政中央一位官员的话说，麦考尔、佩洛西以及美国国会代表团的全体成员6月18日至19日将前往印度北部的达兰萨拉，拜会现年88岁的达赖喇嘛。 路透社表示，在美国国会代表团访问达兰萨拉后不久，达赖喇嘛将启程前往美国的一个医疗机构治疗他的膝盖。目前还不清楚，他在美国期间是否会与美方官员进行互动。 美国国会议员经常访问达兰萨拉，并高度赞扬达赖喇嘛这位诺贝尔和平奖得主为保护西藏的语言和文化特点而在寻求国际支持方面的不懈努力。 北京否认破坏西藏的语言和文化特点，并将达赖喇嘛称为危险的“藏独分子”。 路透社在报道中说，美国国会代表团访问印度期间，一个由美国政府高级官员组成的代表团也将访问印度。代表团成员包括白宫国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）和美国国务院副国务卿柯尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）。 路透社说，随着美中战略竞争愈演愈烈，华盛顿一直在努力提升与新德里的合作关系。 路透社曾联络麦考尔的办公室，寻求对印度之行的评论，但是没有收到立即的回应。佩洛西的办公室则表示，依据行之有年的安全政策，无法证实或否认即将的旅行。 美国国务院和白宫国安会也没有就沙利文和坎贝尔访问印度、是否会晤达赖喇嘛，以及在达赖喇嘛赴美接受膝盖治疗期间，拜登总统是否与他见面等方面的提问作出立即的回应。 达赖喇嘛过去访问美国时，曾多次应邀前往白宫，受到多位美国总统的接见。但是自从拜登总统2021年入主白宫以来，他还没有与达赖喇嘛见过面。 路透社报道说，拜登2020年在与前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）角逐总统大位时，曾在选战中指责特朗普是过去30年来唯一一位既未见过达赖喇嘛，又未与他通过话的美国总统，并且将此描述为“可耻”。 路透社说，不过如果拜登此次会晤达赖喇嘛，此举也会引发北京的强烈不满，给美中双方试图稳定关系的努力造成冲击。 达赖喇嘛1959年在一场抗议中共统治的起义行动失败后，逃亡进入了印度，并从此居住在达兰萨拉。北京当局声称西藏自古就是中国领土，而且强烈反对任何国家的领导人与他会面。 此前，美国国会众议院6月12日刚刚以391票赞成、26票反对的压倒性结果通过一个名为《促进解决西藏-中国争端法》(Promoting