生而為人 你有得到人的待遇嗎？韓國作家金英夏永恆的主題【專訪】 文：黃淑芳／攝影：張皓安 有「韓國卡夫卡」之稱，享譽國際的作家 金英夏 金英夏小檔案 金英夏（김영하），1968年11月11日生，延世大學企業管理系畢業。1996年以《我有破壞自己的權利》一鳴驚人；不少作品已在美國、法國、日本、德國、義大利、荷蘭、土耳其等十餘國出版。2004年，他以短篇小說「哥哥回來了」、「珍寶船」及長篇小說《黑色花》在一年內連拿黃順元文學獎、怡山文學獎、東仁文學獎，在韓國文壇颳起「金英夏旋風」。 金英夏的創作方式多元，曾擔任電影「腦海中的橡皮擦」編劇，以文學家身分成為人氣綜藝節目「懂也沒用的神祕雜學詞典」固定來賓。他擅長運用媒體推廣文學，也關懷社會議題，並且勇於發聲，尤其擅長描寫都市生活的冷冽、無奈，與現代人的黑暗面；重要作品還有《光之帝國》《殺人者的記憶法》《猜謎秀》等。 看更多 關閉 ，原本應該在2020年台北國際書展展開他的第一次台灣之旅。突如其來的COVID-19疫情讓全球活動戛然而止，卻開啟了金英夏改寫手邊連載小說的契機：加入對於「死亡」的思考，用法華經「會者定離，去者必返」給予寬慰。 4年之後，金英夏帶著這本被形容為他寫作生涯最溫柔的小說《告別》來到台灣。我們在氣象預報大雨將至的那一天，把握陽光燦爛的上午與他聊聊這本為年輕讀者而寫，圍繞他一貫寫作核心的新書。 《告別》最初是在韓國會員制電子書訂閱平台「米莉的書房」連載，篇幅只有8萬字，命名為「機器的時間」。連載結束後，電子書2020年2月上架，預定同年秋天出版紙本書。不料全球疫情打亂一切，出版時程被迫延後。眼看每天都有許多生命消逝，很多人連親友最後一面都見不到，正在準備紙本書稿的金英夏認為有必要把「死亡」這個議題加入故事，心念一動，他把整個故事大幅改寫，篇幅足足加了一倍，書名改為《告別》。 17歲的哲和鑽研機器人的父親生活在南北韓統一後的平壤智慧園區，內戰動盪，父親嚴禁他離開園區。從未與外界接觸的哲，有一天偷溜出去，卻被抓捕未註冊機器人的當局逮捕，關進機器人集中營。哲被告知他其實不是人類，而是機器人，讓他大受打擊，他明明有一切人類生理機能，能思考、有感情，怎麼可能不是人！但，要怎麼證明自己是人呢？ 他在營地結識了寵物機器人旼，和堅稱自己是人類卻也被抓進來的少女善。3人在逃亡的過程中遭遇更多困惑、挑戰與生離死別。「我們這次分開，就很難再見面了吧？」「等到你不再是你、我不再是我的時候，我們就會重逢。」 看似有點玄的對話，傾注了金英夏對於「究竟什麼構成了人」的存在思辨。不過，他的企圖不只於此。 經典科幻大哉問：構成人的必要條件是什麼 金英夏第一次寫科幻，避不開「人與機器人之別」這個歷久不衰的科幻小說大哉問。他一向主張自己的作品是對所有曾經讀過的書、對過去其他小說的回應，為什麼在這個時間點，以長篇小說來回應這個問題？他試圖補上的一塊拼圖又是什麼？ 「我認為我的作品是不太一樣的。」金英夏說，他高中時非常喜歡艾西莫夫（Isaac Asimov）的小說，覺得「機器人三定律」實在太有趣，雖然這個題材對那時的社會來講還很陌生，但他當時就想有朝一日可能也會想寫這種小說。他果然寫了，只是時間晚一點而已。