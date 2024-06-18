普京赞扬朝鲜“坚定支持”莫斯科在乌克兰的“特别军事行动”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)星期二(6月18日)在访问平壤之前，赞扬朝鲜“坚定支持”莫斯科在乌克兰的战争。普京此次访问旨在加强这两个核武国家间的盟友关系，专家指出当前双方将侧重于国防合作。 普京在朝鲜官媒朝中社发表的文章中写道：“我们高度赞赏朝鲜坚定支持俄罗斯在乌克兰开展的特别军事行动。” 普京表示，两国“目前正在积极发展多方面的伙伴关系”，例如在联合国“保持共同的立场和观点”。 克里姆林宫不久前证实，普京将于6月18至19日对朝鲜进行一次“友好的国事访问”，这是他自2000年以来对朝鲜的首次访问。 普京将于星期二晚些时候抵达朝鲜。 据朝中社报道，普京写道，此次访问将通过双方的共同努力，“将双边合作推向更高水平，有助于发展俄罗斯和朝鲜之间的互惠平等合作”。 自二战以来，莫斯科和平壤一直维持盟友关系。2022年俄罗斯入侵乌克兰之后，随着普京在国际社会中越来越孤立并寻找盟友，莫斯科和平壤的关系越趋密切。 2023年9月，朝鲜领导人金正恩乘坐火车进行了一次罕见的海外旅行，在俄罗斯远东地区阿穆尔州的东方航天发射场与普京会面。 金正恩当时承诺对深陷战争泥潭的俄罗斯提供“全力支持”；普京则承诺帮助朝鲜建造卫星。朝鲜后来在去年11月成功地将一颗间谍卫星送入轨道。 华盛顿和首尔指责朝鲜向俄罗斯运送武器，以换取对其核武、导弹和卫星等计划方面的技术援助。尽管朝俄双方始终否认武器交易，美国五角大楼5月的最新报告通过碎片分析，证实了俄罗斯正在乌克兰使用朝鲜制造的弹道导弹。 金正恩还持续加大武器试验的力度，包括今年发射了一系列巡航导弹及再次进行卫星发射。联合国决议明确禁止朝鲜使用弹道导弹技术进行任何发射活动。 俄朝强化国防合作令国际社会担忧 克里姆林宫一名助理尤里·乌沙科夫(Yuri Ushakov)星期一(6月17日)说，两国领导人将在访问期间签署“重要文件”，可能是一份“全面战略伙伴关系条约”，概述未来的合作并处理“安全问题”。 韩联社报道，哈德逊研究所亚太安全主席帕特里克·克罗宁(Patrick Cronin)表示：“莫斯科和平壤希望利用两国关系是长期且日益整合的这种印象。” “他们可能暗示这种关系是全面的。两国无疑都面临严重的经济困境。但无论使用何种措辞，当前关系都将侧重于防务合作。” 克罗宁形容，普京此次朝鲜之行实际上是“两个经济疲软的强人在聚光灯之下，交换军事技术，颠复美国主导的秩序。” 首尔一位专家分析说，愿意欢迎普京的国家越来越少，但对金正恩而言，这次访问是一次胜利，不仅提升了朝鲜在反美国家中的地位，还帮助支撑金正恩在国内的合法性。