反修例运动5周年 社运案受审学生指监狱不会是终结 出狱女子续支援同路人

5年前的6月盛夏，香港爆发史无前例的大规模社会运动,反修例。据统计，截止今年3月底，超过1万人被捕，当中超过4000人是学生，超过2300人需要为社运案承担法律后果。 因为一宗社运案件目前在法庭受审的20岁大学生接受美国之音访问坦言，担心被判入狱，但无悔当年走上前线，一旦入狱也希望在监狱充实自己做个更好的人，他又说“监狱不会是一个人的终结”。 4年前因为一宗社运案被判入狱的中年女士则表示，当年因为年青人的冲劲令她走得更前，她无悔入狱，出狱后仍继续支援同路人。 2019年初时任香港特首林郑月娥推动《逃犯条例》修订，引起各界质疑修例后可以将香港的疑犯引渡至中国大陆受审。 反修例5周年逾2300人需承担法律后果 至同年6月的盛夏，爆发史无前例的大规模反修例社会运动，其中民间人权阵线发起的“6-16撤回恶法大游行”，更创下超过200万人参与的纪录，占当年香港常住人口接近3分之1，是香港有纪录以来主办单位公布最多人参与的游行示威。 不过，香港政府没有及时回应游行示威的诉求，反修例运动大型游行集会持续超过半年，和平示威升级至勇武抗争，更爆发多次严重警民冲突。 据香港警方统计数字显示，截止今年3月底就反修例运动合共拘捕10,279人，当中超过4000人是学生，占被捕人约40%；由2023年起已经没有就反修例案件作出拘捕。 被捕人当中2,961人已经完成或正在经历司法程序处理，其中2,328人需要承担法律后果，包括被定罪、签保守行为等，其余结案方式包括无罪释放以及撤销控罪等，占进入司法程序的被捕人接近80%。 年青学生上街争取政制民主发展 今年20岁的大学生阿Jack目前正因为一宗社运案件在法庭受审，一旦罪名成立有可能被判数以年计的刑期。 阿Jack接受美国之音访问表示，他从小受父亲感染，关心政治及社会时事，2019年6月年约15岁、就读中学3年级的他跟同学一起参与6月9日、6月16日的100万人甚至200万人大游行，而当时的诉求亦由撤回修例，衍生出包括争取政制民主发展的特首及立法会双普选的5大诉求。 阿Jack说：“你现在回望这条‘恶法'，对比起现在一些新的法例，可能就会觉得新的那些法例更加夸张，(但是)对于当时候来讲，就是很简单的一个理念出来，就是要阻止这条法例，但是后来是因为6月9日、6月12日(的游行集会)，跟着才会衍生到那5大诉求出来。” 受身边抗争者感染行得更前 由当初的和平、理性、非暴力的参与者，阿Jack逐渐受身边的抗争者感染走得更前、更投入当年的社会运动，甚至勇武抗争，他坦言当年警方应对示威的方式，加上7-21、8-31等事件，也是促使他走上前线的最主要原因。 国安法实施后因为爱香港选择留下来 阿Jack表示，由于他有社运案件在身要交出旅游证件，不能够离开香港，而对香港的爱是他选择留下来的主要原因。 阿Jack说：“其中一个原因就是因为我当时候已经有案件在身、已经没得离开香港，这个其一；其二就是始终会对这个地方(香港)有很大的归属感，即是家人在这里，以及一路以来从小到大都在这里长大，去了其他地方是不是一定好呢﹖或者其实自己留在香港，可以为这个地方做的事情会不会多过你离开香港﹖其实都是在讲是对这个地方的爱﹗” 监狱不会是一个人的终结 阿Jack坦言担心目前审讯中的一宗社运案件，有可能被判数以年计的刑期，他形容现在的生活好像进入“倒数钟”，不能够确定自由的时间还剩下多少，但无悔当年走上前线抗争，而他对自己的期许，是希望一旦入狱也可以在监狱中充实自己做个更好的人，他又引述前支联会副主席邹幸彤的纪录片、《幸彤在监狱》的其中一句说话：“监狱不会是一个人的终结”。