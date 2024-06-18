美国华裔女权人士和异议人士抗议中国重判温和派公益人士黄雪琴和王建兵

星期天（6月16日）全美各地华裔女权人士齐聚美国加利福尼亚州的旧金山，和旧金山的人权人士一起声援中国政府非法羁押和秘密审判中国知名的女权活动人士黄雪琴和劳工活动人士王建兵。同一天下午，在不远处的洛杉矶，当地中国民主人士和人权活动人士在华人聚集地“唐人街”举行示威活动，抗议对中共当局对温和派公益人士“雪饼”（黄雪琴、王建兵）的非法抓捕。 华裔女权人士全球联动，声援被重判的黄雪琴和王建兵 6月16日上午，中国女权活动人士和旧金山湾区民主人权人士一行近30人，首先来到可以俯瞰旧金山主城区的伯纳尔高地公园，她们在伯纳尔山峰（Bernal Heights）上举起长约25米的横幅，高呼着“女权无罪、释放雪琴”的口号，开始声援活动。横幅上书写着“只要黄雪琴不自由，我们都不自由，释放黄雪琴”的横幅。 随后，声援的人群驱车到达旧金山湾区的著名景点双子峰，在这个景点有更多旧金山湾区的华裔青年加入到声援的行列。双子峰的山坡上铺着象征同性恋群体权利的巨大的粉红三角形，女权人士在粉红三角形的顶端排成一排，呼喊要求释放黄雪琴的口号，同时和行人互动，告诉他们中国女权人士被打压和非法监禁现实。 下午，活动人士来到位于金门大桥下的海角堡前面，在栈道上举起巨型横幅展开声援行动。横幅上“骄傲月”（全称“LGBT骄傲月”，是美国专门用于庆祝和纪念女同性恋、男同性恋、双性恋和跨性别者（合称LGBT）的骄傲的一个月份，通常在六月）的标志和黄雪琴举着METOO牌子的画像，引起了一些旅游者和路过的旧金山湾区居民的关注。他们举起手中的彩虹旗，用英文一起喊“释放黄雪琴”。 这次声援活动的发言人雪莉（化名，出于安全原因）告诉美国之音，旧金山的声援活动并非唯一。同一天，在美国的西雅图、纽约、华盛顿DC、波士顿等城市以及英国伦敦、日本东京以及加拿大的多伦多和温哥华都有女权主义者和关心这个社会议题的人参加声援活动。 她表示，参与活动的人群会做一个巨大的横幅，然后，在上面会写着释放黄雪琴的内容，在全球各个城市的地标性建筑的地方拍照上传网络，进行声援。 黄雪琴是中国的独立记者、女权人士。6月14日，在被拘留近三年后，经过一场闭门审判后，广州市中级法院一审裁定，黄雪琴和劳工活动人士王建兵“煽动颠覆国家政权”罪名成立。王建兵被判三年半，黄雪琴被判五年，同时处以罚金。 两人都否认有任何违法行为，黄雪琴当即表示要上诉。她曾在2023年9月的庭审结束时表示：“我所做的一切不是为了煽动颠覆国家政权，而是希望社会状况能够改善，国家能够变得更好。” 黄、王被重判激怒女权和人权人士 旧金山湾区的女权活动人士爱丽丝·杨（Alice Yang， 化名，担心安全）在活动后接受了美国之音的采访，她是为声援黄雪琴和其他被中共关押的女权人士而来。 她说：“这些活动之后也会持续的，我们会一直发声，只要这些暴力会持续不断，我们这些活动也会持续的去做。” 湾区人权活动人士，擦星星事务所的发言人段洛（化名，担心安全）也参加了星期天的声援活动。她说，她参加这个活动，不仅是要声援黄雪琴，也是要向中国政府表达愤怒。 “我们参加这个活动的，不管是关心女权还是关心中国人权的朋友们，知道了黄雪琴和王建兵被重判的结果，我们都非常的愤怒，所以要在这个周末做出一些行动来表达我们的愤怒，让中国政府看到他们的这个的判决是不公不义的。因为他们正在中国做的是非常好的事情，是在重建公民社会。” 她说,王雪琴也是一个非常优秀的记者，一个中国女权的先驱.“我们来这里声援她，也是想让更多的公众，包括旧金山的市民和中国的游客，看到我们声援的力量。我们不会停止行动的脚步。”段洛说。 女权主义者李小飞（化名，担心在中国的家人受到威胁）是黄雪琴的朋友，也见过王建兵。她告诉美国之音，她在美国东部地区上学，这次是过来旅游。在旧金山下飞机时听说黄雪琴和王建兵被判重刑很愤怒，感到必须要为他们做些什么。 李小飞说，“黄雪琴她那么的勇敢和坚定，我们必须要站出来做一点什么来支持她，让中国政府看到黄雪琴不是被人遗忘了，大家都在支持她。希望黄雪琴有朝一日自由了，能知道我们的行动，知道大家都和她站在一起，并没有忘记他，而且每个人都会把她当成我们的榜样。”