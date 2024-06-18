中国总理李强在堪培拉面对欢迎与抗议他到访的双重反应

正在澳大利亚访问的中国总理李强星期一（6月17日）在澳大利亚首都堪培拉受到了澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)的欢迎。但在澳大利亚国会大厦外，欢迎和抗议他到访的人群举行了针锋相对的示威活动，并一度发生激烈对峙。 周一上午，堪培拉的气温接近摄氏零度，但严寒并未阻挡欢迎和抗议人群的热情。在李强下榻的酒店和中国驻澳大使馆附近，道路两旁提前设置了栅栏，上面插着中澳两国的国旗，并悬挂着中国同乡会和商会欢迎李强到访的标语。警察在现场维持秩序，欢迎和抗议人群隔街呼喊，大部分时间相安无事。当李强的车队驶离酒店时，现场出现了一阵小骚动，锣鼓声、欢迎声、抗议声此起彼伏。 在澳洲国会大厦外的草坪上，也聚集了欢迎和抗议李强到访的人群。为了避免冲突，警方设置了中间隔离带维持秩序。 欢迎人群一侧，两面大幅的澳洲和中国国旗迎风飘扬，现场人们戴着印有澳中两国旗的帽子和红色围巾，手持小型国旗。抗议人群一侧，包括藏人团体、维吾尔人团体、港人团体、法轮功修炼者及民运等人权团体，打着各自的旗帜和抗议横幅。据记者在现场目测，抗议人群明显多于欢迎人群。 起初，双方人群各自表达立场，相安无事。但上午10时左右，有抗议者试图焚烧中国国旗，被警察制止后，现场发生了一些冲突。上午12时左右，双方人群隔空喊话对骂，一度出现抢夺旗帜的冲突，警察制服了几名肇事者后，现场恢复了平静。 参加抗议的墨尔本民运负责人高健对美国之音说：“李强16号下午到达，我15号离开墨尔本，开了一天车，15号晚上到了堪培拉。16号和今天的活动我都参加了。我们自费来参加活动，希望澳洲政府和西方民主政府知道，全球华人并不是都亲共。” 高健还强调：“我们追求自由民主，反对共产党暴政是我们的共同精神。虽然我一个人出来感到孤单，但看到这么多藏人、法轮功和民运人士，还有平时不过问政治的人都来发声，我觉得这次来很值得。” 曾任中国外交官的陈用林在接受采访时表示：“我和一些朋友过来抗议，主要是抗议中国独裁政权。李强是中共二把手，上海疫情期间被称为上海屠夫，坚决执行习近平的清零政策，他是人权侵犯者。澳洲应该用马格尼茨基人权问责法案来制裁他，而不是让他来这里风光。” 陈用林还指出，中国放松了对澳大利亚的贸易措施，堪培拉对此表示欢迎，但在人权问题上澳大利亚政府的批评却趋于表面化，缺乏实际的压力。他认为，阿尔巴尼斯政府在中国的经济利诱下屈服了，这并没有实际意义。事实上，中国在能源和资源方面对澳洲的依赖更大。 藏族青年Shiwa用英文对美国之音说：“中国向全世界隐藏了很多事情，澳大利亚为了经贸利益似乎没有阻止他们。一些中国人似乎不在乎人权，他们不谈论西藏和新疆的种族灭绝，我们需要让全世界知道发生了什么。” 他还指称，很多前来欢迎李强到访的亲中人士是有酬劳的。他说：“他们欢迎的人似乎不太知道历史，我比他们知道得更多。他们有人说我年轻，不知道历史，我说请告诉我历史，他们却只让我闭嘴。所以我来这里抗议，他们只是为了钱。” 另一位与藏人组建家庭的澳大利亚女士艾丽莎(Alisa)表示：“我今天来支持藏人团体、维吾尔人团体、法轮功修炼者和民运团体。人权是普世的基本价值，每个人都应该享有基本人权。” 她还表示，她的丈夫是藏人，他们在西藏相识，藏族人在中共的统治下没有人权，有时候会在没有正当理由的情况下被拘禁。“中国官方用谎言推动宣传，我认为真相非常重要。我今天站出来和藏人社区在一起为真相发声，抵制中共的宣传。”她说。 记者采访欢迎人群时，大多数人保持警惕，不愿多谈。一位不愿透露姓名的中年男子表示：“自己过来欢迎李强来访是出于爱国之情。”他强调：“你可以不爱党，但不能不爱国。” 但参与抗议的法轮功修炼者Mandy女士则对记者表示：“欢迎李强的人是既得利益者，骂人很难听。韭菜总有割完的时候，谎言不能长久。” 李强是星期日结束了在阿德莱德的参观大熊猫之旅，并与澳大利亚葡萄酒出口商共进午餐后，抵达首都堪培拉的。在堪培拉之行后，李强现已前往西澳大利亚州首府珀斯，将在那里与商界领袖举行圆桌会议，参观一个锂矿，并与澳大利亚总理一起参加华人社区的活动。