内塔尼亚胡解散战时内阁，对加沙攻击的“战术性暂停”仍在延续

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）星期一（6月17日）解散了他的战时内阁。自从“中间派”退役将军本尼·甘茨（Benny Gantz）上星期宣布退出战时内阁后，外界便预计内塔尼亚胡将会解散他的战时内阁。 甘茨去年10月在战争爆发之时加入了内塔尼亚胡的联合政府，并要求组建战时内阁。随着甘茨的离去，内塔尼亚胡便解散了这个战时内阁。 以色列军方星期天宣布将在加沙南部对哈马斯武装分子的轰炸实施白天11个小时的“战术暂停”，以便让更多的人道主义援助物资运送到遭受饥荒的巴勒斯坦人手中。 根据法新社的报道，星期一虽然发生一些零星的战事，但是“战术暂停”似乎仍得以维持。 以色列表示，以军对加沙南部进攻的“战术暂停”在立即的将来还将持续，以便让更多的运送救援物资的卡车进入以色列控制的凯雷姆沙洛姆过境点，这里也是援助物资进入加沙的一个主要过境点。运送救援物资的卡车从这里便可以安全驶上连接加沙南北的主要道路，将食品和医疗物资运送到加沙的其他地区。 以色列军方宣布的“战术暂停”适用于拉法地区12公里长的公路，但是大大低于包括以色列最坚定支持者美国在内的国际社会施压以色列和哈马斯同意的在加沙实施全面停火的建议。美国提议的停火方案要求在整个加沙实施六个星期的停火，同时哈马斯释放人质以换取以色列释放被关押在狱中的巴勒斯坦人。 不过陷入僵局的停火谈判没有出现突破的迹象。 作为战事很可能持续的迹象之一，内塔尼亚胡政府星期天宣布，将为从以色列南部与加沙接壤地区城镇撤离的居民支付的旅馆和客房费用的期限延长至8月15日。 目前有限的战事暂停如果能够维持，有可能帮助解决巴勒斯坦人迫切的人道主义需求。这一需求由于以军攻入拉法在最近几个星期变得更为紧迫。 以色列指出，加沙南部的道路将增加救援物资运送至加沙其他地区的流量，其中包括汗尤尼斯、马瓦西临时难民营以及加沙中部。 加沙北部是已经进入第九个月的战争的早期目标，受到了严重的破坏。加沙北部的救援物资目前通过以色列与加沙边界上的一个过境点运送。 以色列军方表示，在星期天加沙以及其他地方穆斯林开始庆祝宰牲节之时实施“战术暂停”的决定是在与联合国以及国际救援机构进行讨论后作出的。 在加沙南部人道主义需求愈演愈烈之时，援助运输的流量反而减少了。以军入侵拉法之后，超过100万的巴勒斯坦人，其中很多人已历经多次逃难，被迫逃离了拉法，逃亡到拥挤不堪的加沙南部和中部的其他地区。很多人被困在临时难民营的帐篷中，在野地里挖个坑当厕所，而污水则泼洒在大街上。 联合国救援官员表示，增加加沙的救援物资极为关键。根据联合国人道主义事务协调厅的统计，自5月6日至6月6日，联合国机构每天平均只接收68卡车的救援物资。而在4月，每天接受的救援物资高达168卡车。救援组织认为，加沙真正需要的救援物资量应该是每天500辆卡车。 目前新的安排通过每天提供一个11个小时的窗口让卡车进出过境点，从而降低了为运送救援物资而进行协调的必要性。 但是目前并不清楚以军是否会为在公路上行使的救援卡车提供安全保护。 联合国对以军有限的停火表示欢迎，并希望“这将导致以色列采取进一步的措施来处理加沙有效人道主义应对措施受阻的这个长期问题”。 不过有限的停火却遭到内塔尼亚胡政府内极端民族主义分子的抨击。他们反对在战争中实施停火。以军表示，在加沙南部的其他地区，战事并没有停止。