【快報完整版】氣氛詭異緊張 李強與反共者同酒店 【新唐人北京時間2024年06月18日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。 今天是美東時間6月17日，星期一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：反共網紅與李強同酒店 中領館異常緊張；中歐貿易戰加劇 中共對歐洲進口豬肉反調查；俄烏戰爭陷僵局 普京訪朝越引質疑；中國南方暴雨 粵閩洪災嚴重 多人死亡。 【反共網紅與李強同酒店 中領館異常緊張】 中共總理李強到訪澳洲，在堪培垃下榻凱悅酒店，但不是全包。曾是浙江銀行幹部的旅澳反共網紅尹科，與墨爾本的資深民運人士高建入住該酒店，引發中共大使館不尋常緊張。 自曝在中國時與李強有過接觸的尹科對大紀元表示，中國國內也有電話打來，要他放過李強，不要去抗議李強。 6月17日，李強在堪培拉與澳洲總理阿爾巴尼斯舉行會談。遭中共迫害的多個社區華人在堪培拉國會大廈前舉行抗議活動。 在堪培拉國會前的草坪，抗議隊伍與中使館安排的「歡迎隊伍」分別在面對國會左、右兩邊，警方在中間用鞍馬留出一米距離。現場配備大量警力，警方隔開兩人距離站成直線組成人牆，防止抗議隊伍衝出草坪。 另外警方部署了第二排的警力，在草坪與國會的車道中間站著。還有一批警察站在國會前靠馬路處，作為額外的警戒。警方還禁止外部車輛接近國會正門附近，而且國會一度不對外公開，需要特別通行證。 親共人員組成的歡迎隊伍的高音喇叭，故意蓋過抗議集會隊伍的發言者聲音，雙方人馬不時叫陣。警方一度逮捕了一名藏人抗議者，引起騷動。 李強這次下榻的是凱悅酒店。而尹科和墨爾本民運領袖高建也住在該酒店，中共大使館顯得非常緊張。