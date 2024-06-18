【新唐人快報】反共網紅與李強同酒店 中領館異常緊張 【新唐人北京時間2024年06月18日訊】中共總理李強到訪澳洲，在堪培垃下榻凱悅酒店，但不是全包。曾是浙江銀行幹部的旅澳反共網紅尹科，與墨爾本的資深民運人士高建入住該酒店，引發中共大使館不尋常緊張。 自曝在中國時與李強有過接觸的尹科對大紀元表示，中國國內也有電話打來，要他放過李強，不要去抗議李強。 6月17日，李強在堪培拉與澳洲總理阿爾巴尼斯舉行會談。遭中共迫害的多個社區華人在堪培拉國會大廈前舉行抗議活動。 在堪培拉國會前的草坪，抗議隊伍與中使館安排的「歡迎隊伍」分別在面對國會左、右兩邊，警方在中間用鞍馬留出一米距離。現場配備大量警力，警方隔開兩人距離站成直線組成人牆，防止抗議隊伍衝出草坪。 另外警方部署了第二排的警力，在草坪與國會的車道中間站著。還有一批警察站在國會前靠馬路處，作為額外的警戒。警方還禁止外部車輛接近國會正門附近，而且國會一度不對外公開，需要特別通行證。 親共人員組成的歡迎隊伍的高音喇叭，故意蓋過抗議集會隊伍的發言者聲音，雙方人馬不時叫陣。警方一度逮捕了一名藏人抗議者，引起騷動。 李強這次下榻的是凱悅酒店。而尹科和墨爾本民運領袖高建也住在該酒店，中共大使館顯得非常緊張。 從墨爾本趕到堪培拉參加抗議的反共網紅尹科（網名：蔣罔正），6月17日在國會大廈前接受了大紀元記者採訪。 他說：「我們墨爾本來了四、五個人。主要訴求是讓李強聽到一些不同的聲音。不想只讓他聽到小粉紅的聲音。讓他多聽一些西藏社區的聲音、法輪功社區的聲音、新疆社區的聲音、民運社區的聲音。」 尹科談到與李強曾經有過交往：「2008年到2009年我跟李強就有很正面的接觸。2010年我還跟他有一次接觸，因為原來浙江的一位領導老幹部余紀一過世，我是跟魯松庭副省長去的。我跟李強有握手。」 尹科表示，在他心目中李強是一個比較開明的人。但公民記者張展之前在上海被判刑，尹科表示對李強很失望。他認為李強現在越來越像中共黨魁習近平的風格了。 尹科還透露，高建先生也住在同一個酒店，搞得（中共）大使館非常緊張。 他對此表示不解：「我們並沒有想要過去跟他聊什麼，更沒有想過去傷害他，或怎麼樣。更多的是平靜地跟他在一個酒店裡，但是搞得大使館非常地緊張，好像是副大使吧，上竄下跳。後來AFP（澳大利亞聯邦警察）也來了。李強沒有離開酒店，我都不能去吃早飯，所以還蠻好玩的。」 尹科說，李強一行人入住才半個小時，警察就上門了，酒店裡全都是他們的安保人員。他還看到原來浙江省委省政府的一些老面孔，個別的人還跟他簡單地說了話。 「AFP說你不能做任何事情，如果你做任何事情，可能第一，可以拘捕你；第二，可以驅逐你出去。」尹科說。 尹科在國會大廈的抗議，在國內浙江也引發擔憂：「浙江的一些幹部給我打電話，包括找他（李強）的祕書，以及原來跟我有交集的人，給我打電話：習近平來了，你去抗議，我們支持你。李強來了，你不要去抗議，因為到時候真的太難看了。因為浙江人，都比較在意個臉面的問題。但是最終我決定還是來，還是來堅持自己的這種民主自由人權法制的追求。」 據澳大利亞廣播公司《四角方圓》（Four Corners）5月13日發布的調查報導，去年叛逃至澳大利亞的中共前公安部政治保衛局（公安部一局）警察，化名為埃里克（Eric）接受媒體訪問。他揭露中共這個臭名昭著的安全部門的內部運作方式，以及如何追捕在海外的異見者。