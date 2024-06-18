深圳網紅學區房 一平米從14萬跌至4萬 【新唐人北京時間2024年06月18日訊】中國二手房市場是重要的「樓市風向標」，但最近全國70個大中城市的二手房價格大跌。深圳一網紅學區房售價從14萬一平米跌至4萬元，引發關注。 深圳網紅學區房跌了近300萬 每日經濟新聞報導，深圳網紅學區房八卦嶺宿舍，2021年初成交均價超過14萬元 （人民幣，下同）/平方米，但最近的一次成交價僅約4萬元/平方米，跌了近10萬元/平方米。 2021年3月，八卦嶺宿舍成交了多套29平方米房源，均價都在14.3萬元/平方米以上，總價都是420萬元左右。 但2024年以來，該小區成交均價都在4萬～5.6萬元/平方米不等，最近成交的一套27.96平方米戶型，總價僅113萬元，較最高點跌幅超過70%，跌了近300萬元。 此外，同屬於八卦嶺片區的旭飛華隆園，2021年成交均價11.96萬元/平方米，但今年4月的成交均價約4.12萬元/平方米，相比最高點跌去65.6%。 深圳淘房前線創始人謝林鋒表示，學區房回落的主要原因是市場下行。 深圳一家中介機構人士稱，學區房整體回落是大趨勢，目前很難說深圳學區房已經跌到底部。 學區房斷崖式下跌，引發網友熱議，大陸網友直言：「我來給你說，現階段小孩較少，年輕人不願意買單，加上底層沒錢，就這麼簡單。」 「一針見血！既無需求也無購買力。」 「明年跌價成3000元一平米，也不是沒有可能。」 70個大中城市 二手房價下跌 不只深圳二手房市場低迷，全國的二手房市場形勢均不看好。6月17日，中共國家統計局公布的房價指數顯示，全國70個大中城市的二手房市場「全軍覆沒」，無一城市環比上漲。 5月份二手房價格指數環比下跌1.0%，已經連續14個月下跌，創下近十年最大跌幅。 網上有售房信息顯示，廣州同一個小區的成交價對比兩三年前，少則跌了幾十萬元，多則跌了上百萬元。 例如，廣州實地常春籐小區的二手房，同樣面積的3室2廳，只是朝向和樓層不同，從2021年成交價295萬元，跌至2024年的130萬元。網友哀嘆：「已經不是腰斬了，而是膝蓋斬。」