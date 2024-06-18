芒芒夏日安平雅樂軒酒店最「芒」 當季芒果入菜特調飲品限量上市

台灣芒果最大產地在台南，每2粒芒果就有1粒產自台南。台南安平雅樂軒酒店即日起至8月底，推出1款芒果菜餚及4款芒果飲品，以行動支持台南在地農民，祭出超值優惠，於8月18日前出示3天內於任一處購買芒果產品之發票、收據、照片，至酒店全館餐廳用餐享85折優惠，另加原價10%服務費，酒水亦可折扣，僅不適用於re:fuel能量站、季節性菜單、宴會專案且優惠不合併。 台南安平雅樂軒酒店表示，芒果擁有「熱帶水果之王」美稱，甜蜜香氣揭曉仲夏將至，芒果富含維生素A、維生素C與B群，其特有的芒果苷具備抗氧化能力，具膳食纖維可幫助消化。酒店1樓的W XYZ特別推出號稱「調酒師夢靨」的「好芒羅夢思」(Mango Ramos Gin Fizz)，由芒果、琴酒、芒果、蘇打水調製，$400/杯。 羅夢思Ramos Gin Fizz是一款可訓練二頭肌的經典調酒，起源於美國紐奧良，1888年由調酒師 Henry C. Ramos 所研發，號稱最費時費力的調酒，原始酒譜需搖整整 12 分鐘，將鮮奶油、蛋白經過打發形成綿密泡沫，補上蘇打水後，泡沫會突破表面張力緩緩高出杯面。現代技術與時俱進，演化出更縮短時間的製作方法，提前冷凍配方原料，點這款酒的顧客依舊需耐心等待，相比其他調酒Ramos Gin Fizz 仍需要搖盪較久的時間，在酒吧最忙的時候點這杯酒，是挑戰Bartender的極限。 酒店1樓DEPOT by