经济下行与政治压力下中国中产阶级掀起“出走潮”

多项研究显示，中国的富裕阶层和中产阶级正加速从中国流出。在英国咨询公司Henley&Partners本周最新发布的《2024全球富豪迁徙报告》中，中国再次成为全球最多百万富翁流出的国家。报告预测了2024年中国大陆将有15,200名富豪流出，超过去年的13,500名和前年的10,800名。美国依然是这些中国富豪移民的首选之一。 根据胡润研究院今年3月发布的《中国高净值人群品牌倾向报告》，近四成的受访高净值家庭考虑移居境外。 另据联合国移民署发布的《2022年世界移民报告》，中国是世界上迁出移民人口第四多的国家。除了拥有丰富资源的富豪移民以外，许多中国的中产也在想尽办法“用脚投票”，去海外开始新生活。 房市崩盘，经济衰退是主要因素 2023年初，弗兰克·周(Frank Zhou)的计划是卖掉北京的一套公寓来获得美国投资移民所需要的最低投资额80万美元和不菲的律师与行政费用。但从2023年下半年找中介帮忙挂牌之后，他已经降价20%，房子依然没有成交。 “感觉经济的衰退比我预期地更快，”他告诉记者，“如果再不走，我可能都没办法支付移民的费用了。” 6月17日，中国国家统计局公布2024年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。从新房市场来看，5月份70个城市的新房价格指数环比下跌0.7%，已连续12个月下跌。这70个城市的二手房价格指数环比下跌1%，已连续13个月下跌。中国房市的崩盘让周先生这样原本有些财富的中产阶级的资产大为缩水。高盛(Goldman Sachs)甚至预测中国房价还有40%的下降空间。 周先生是上世纪九十年代“下海”的商人，从事电子硬件产业的他吃到了中国加入世贸组织(WTO)和互联网蓬勃发展的红利，赚到了第一桶金。他后来陆陆续续做过不少投资，炒过股票，也投资过近来很红火的网红餐饮连锁店，但因为中国股市的低迷和人们的消费降级，投资都以亏损收场。 “现在的经济是全方位的不景气，政府只让你看到他们想让你看到的，一会儿宣传这个火，一会儿宣传那个热门，就好像淄博烧烤，炒得很火，大家都去开店，但很快就没人吃了，投资的人都亏本。我是做生意的，说得现实一点，现在在中国做生意太难赚钱了，”他直截了当地对记者说。 根据吴晓波频道发布的《2023新中产阶级白皮书》，11.4%的接受调查的中产阶级家庭表示，去年他们的财富缩水了30%以上，28.9%的家庭表示财富缩水了10%至30%。 资产的缩水让周先生和他的朋友感到焦虑，他们赶上了中国经济快速发展的阶段，积累了一定的财富，但是担心经济衰退让他们很快“就被打回原形”。而周先生最担心的则是两个未成年的孩子，担心如果他们留在中国读大学会找不到工作。 中国16—24岁的青年人失业率去年上半年逐月创下新高，6月一度飙升至21.3%。中国国家统计局随后宣布暂停发布该数据，直到今年1月官方推出所谓的“优化”的数据，即剔除寻找兼职工作的在校学生。 自从2023年中国取消疫情管控措施以来，弗兰克·周已经几次往返在美中之间，他通过中介把两个孩子送到加州读书，并为孩子在加州买了房产。 因为投资移民的平均审理期为30-36个月，所以周先生决定改为申请审理时间短很多的EB1-A杰出人才签证。他同时也在看移民去日本或者新加坡的途径，这样杰出人才签证批不下来，还能退而求其次。他笑称自己原本是很爱国的人，“我说了你可能不信，我前几年看国庆阅兵都会流泪”。但近年来中国政府的一些政策，从疫情期间的严格管控到对补教、游戏等行业的打压，都让他不得不选择“用脚投票”，离开中国。 职场年龄歧视严重，发展遇到瓶颈 对34岁的伊克西尔(Yksial)来说，移民的原因有很多：既有对本地生活的不满，也有想走出去多一些历练的想法，更有因为职场上严重的年龄歧视和因此带来的职业发展瓶颈这样的现实问题。 他目前在上海从事软件开发工作，该行业的年龄歧视一直是个大问题，向来有“35岁魔咒”的说法。因为长时间的加班成为行业的日常，年纪稍大的员工被认为体力和精力跟不上高强度的工作，而成为被裁员的对象。 他也观察到，在自己从事的技术领域，中国和国际体系的割裂越来越深，有一整套和国际脱钩的自称体系的东西。他直截了当地说：“我不希望浪费生命在闭门造车的事情上”。